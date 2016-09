Philipp Keller macht alles klar

3. Liga: Nieder-Roden überrennt Coburger Bundesliga-Reserve mit 31:23 / Starke Abwehrleistung der HSG

Nieder-Roden - Mit einer starken Vorstellung sicherten sich die Nieder-Rodener Handballer den zweiten Sieg in Folge. Die Vorentscheidung fiel bereits unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte.

„Im Moment haben wir eine sehr gute Mannschaft“, freute sich Trainer Alexander Hauptmann nach dem 31:23 (14:11)-Sieg der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Handball-Liga Ost gegen den starken Aufsteiger HSC 2000 Coburg II. Für die Nieder-Rodener war es im dritten Spiel bereits der zweite Sieg. „Das war ein sehr gutes Spiel, ich bin rundherum zufrieden“, sagte Hauptmann. Die Hausherren boten eine starke Defensivleistung, allen voran Tim Henkel (der auch noch vier Tore erzielte) und Torwart Marco Rhein. Und am Kreis verwertete Christian Schmid alle seine fünf Versuche zu Toren.

Dennoch führten die Gäste, die ihre ersten beiden Partien gewonnen hatten, zunächst meist knapp, ehe die Rodgauer beim 12:10 drei Minuten vor dem Pausenpfiff erstmals mit zwei Toren vorne lagen. Nach dem Seitenwechsel zogen die Nieder-Rodener dann binnen fünf Minuten von 14:11 auf 18:11 davon – die Vorentscheidung. Hatte Hauptmann in der ersten Hälfte „noch ein paar kleine Unaufmerksamkeiten“ ausgemacht, stellte seine Mannschaft diese zu Beginn der zweiten Hälfte komplett ab – und lag schnell deutlich in Führung. Eine Kleinigkeit zu kritisieren hatte der HSG-Trainer dann aber doch: „Nach dem 18:11 hätten wir noch souveräner auftreten können.“ Die HSG schloss drei Angriffe etwas zu überhastet ab, so dass Coburg den Rückstand nicht noch größer werden ließ. Dennoch brachten die Hausherren den verdienten Erfolg ungefährdet über die Runden. Spätestens als Nieder-Rodens Abwehrchef Philipp Keller in Unterzahl einen Ball abfing und zum 22:15 verwandelte, war die Frage nach dem Sieger endgültig beantwortet. „Die Jungs haben das gegen einen starken Gegner hervorragend gemacht“, meinte Hauptmann.

Spielfilm: 3:4 (8.), 7:8 (20.), 9:10 (23.), 12:10 (27.), 14:11 - 18:11 (35.), 21:14 (42.), 25:17 (47.), 28:20 (55.), 31:23

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 5/6 - 3/4

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, B. Müller; Weber, Henkel (4), Weis (3), Schmid (5), Kohlstrung (6/5), Stenger (1), Hain, Weidinger (2), Schopper (1), J. Müller (3), Kaiser (5), Keller (1) - leo

Quelle: op-online.de