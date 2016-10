„Riesige Geschichte“ für 1960 Hanau

Verbandsliga: Auf Augenhöhe mit SG Bruchköbel / Personalsorgen bei TS Ober-Roden / Neu-Isenburg kann viel Qualität nachlegen

Offenbach - Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd steht für den SC 1960 Hanau ein besonderes Spiel auf dem Programm. Der Aufsteiger erwartet die SG Bruchköbel zum Derby. Die TS Ober-Roden nimmt mit Titelanwärter VfB Ginsheim auf, während Primus Spvgg.

03 Neu-Isenburg den neunten Sieg in Folge anstrebt.

SC 1960 Hanau – SG Bruchköbel (So., 15 Uhr). Der SC 1960 Hanau steht auf Rang fünf, Bruchköbel ist Zehnter. „Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht?“, fragt Hanaus Trainer Seref Zangir und freut sich über die aktuelle Tabellenkonstellation. „Vor drei, vier Jahren waren wir weit weg von unserem Nachbarn aus Bruchköbel. Sie in der Verbandsliga, wir in tieferen Ligen. Und nun treffen wir uns am Sonntag auf Augenhöhe. Das ist eine riesige Geschichte für uns“, sagt Zangir.

Dass die Hausherren wegen ihrer bisher so starken Saison sogar als leichter Favorit in das Nachbarschaftsduell gehen, will der Hanauer Trainer nicht bestätigen. In einem Derby sei alles möglich. „Solche Duelle haben ein besonderes Flair, auf das wir uns freuen“, so Zangir. Klar sei aber, dass es nur um drei Punkte geht. „So wie an jedem anderen Spieltag auch“, meint Zangir, der eine enge Partie erwartet: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur Kleinigkeiten entscheiden werden. Ich hoffe, dass wir diese auf unserer Seite haben.“

VfB Ginsheim – TS Ober-Roden (So., 15 Uhr). Niklas Kessler, Thomas Barowski, Tim Schöppner, Ali Kazimi und Felix Knecht sind verletzt, Max Hesse, Julian Obermeier und Felix Schwab beruflich verhindert sowie Cengiz Veisoglu gesperrt – satte neun Spieler stehen für das Auswärtsspiel beim Tabellendritten auf der Ausfallliste der Turnerschaft.

Der Ober-Rodener Trainer Daniel Nister formuliert das Ziel für die schwierige Begegnung beim Titelaspiranten entsprechend zurückhaltend: „Ginsheim ist eine spielstarke Mannschaft, die mit Sicherheit nicht umsonst so weit oben steht. Wir haben viele, viele Ausfälle. Also müssen wir das Beste aus dem Spiel machen und uns gut verkaufen.“

Natürlich sei im Fußball immer etwas möglich, „aber es wird schon schwer“, meint Nister, dessen Kader zu großen Teilen aus Akteuren der zweiten Mannschaft (Kreisliga A Dieburg) und der A-Jugend (Hessenliga) bestehen wird. „Für die Jungs aus der zweiten Reihe und der A-Jugend ist das Spiel gegen ein Spitzenteam der Verbandsliga sicher eine große Sache. Daher wollen wir die Partie als Chance sehen und aus der Not eine Tugend machen“, erklärt Nister.

Dass die Gäste in Ginsheim sicher kein Offensivspektakel abfeuern werden, ist sich Ober-Rodens Trainer aber auch bewusst: „Wir wollen kompakt stehen und die Räume eng machen. Mal sehen, was dann so geht.“

FC Bensheim – Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). Obwohl Neu-Isenburg am vergangenen Spieltag pausierte, liegt das Team von Trainer Peter Hoffmann immer noch auf dem ersten Platz. Der Grund: eine zuvor andauernde Serie von acht Siegen in Folge. In Bensheim streben die Hoffmann-Schützlinge nun den neunten Streich an. „Wir wollen natürlich den Schwung mitnehmen und auch in Bensheim punkten“, sagt der Trainer, „aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass uns der Dreier einfach so zufliegt.“

Bensheim sei eine gut strukturierte Mannschaft. „Unter ihrem erfahrenen Trainer Ronny Borchers haben sie fast immer Ordnung auf dem Platz und lassen nicht viel zu“, meint Hoffmann, der personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig Mittelfeldspieler Simon Horn muss wegen eines Bänderrisses passen.

Entsprechend setzt Coach Hoffmann auch viele Hoffnungen in sein Bankpersonal: „Wir werden im Laufe der 90 Minuten viel Qualität nachlegen können.“ Bensheim sei von den Auswechselspielern her sicher nicht ganz so breit aufgestellt wie seine Mannschaft, meint Hoffmann, „ich hoffe, dass das ein Faktor wird, durch den wir das Spiel für uns entscheiden können.“ J dani

Quelle: op-online.de