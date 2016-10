Rodgauer machen zwei Fehler zu viel

3. Liga: HSG unterliegt Spitzenreiter Hildesheim mit 21:24

Nieder-Roden - Bis fünf Minuten vor Spielende liefern sich Nieder-Roden und Hildesheim einen heißen Kampf.

Dann macht Nieder-Roden zwei Abwehrfehler und lässt zwei gute Chancen liegen, der Ligaprimus aus Niedersachsen entscheidet das Spitzenspiel dank seiner Cleverness für sich.

„Wir haben am Ende in der entscheidenden Phase zwei Fehler zu viel gemacht“, bedauerte Alexander Hauptmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach der 21:24 (11:9)-Niederlage im Spitzenspiel gegen Ligaprimus Eintracht Hildesheim. „Das war ein sehr gutes Spiel mit zwei überragenden Abwehrreihen und Torhütern“, sagte Hauptmann, „mit dem Angriff bin ich nicht ganz zufrieden, 21 Tore zu Hause sind zu wenig. Ich hatte aber erwartet, dass das Spiel in etwa so läuft, aber natürlich auf einen Sieg für uns gehofft.“

Die Niedersachsen hatten im Vorfeld ihre Hausaufgaben sehr sorgfältig erledigt, nahmen Nieder-Rodens Rechtsaußen Tim Henkel komplett aus dem Spiel, deckten gut am Kreis und ließen auch Torjäger Timo Kaiser im rechten sowie Jonas Müller im linken Rückraum kaum zum Zug kommen. So verteilten sich die Nieder-Rodener Tore vor allem auf Linksaußen Michael Weidinger (6) sowie Philippe Kohlstrung (5) und Philipp Keller (3) im Rückraum.

Komplett Kopf stand die ausverkaufte Halle kurz vor der Pause, als die Rodgauer binnen drei Minuten aus einem 7:9 eine 11:9-Pausenführung machten. „Da haben wir das Spiel komplett gedreht, aber das nutzte am Ende leider nichts“, meinte Hauptmann. Hildesheim rettete sich in die Kabine und startete frisch gestärkt in die zweite Hälfte. Die Führung wechselte mehrfach, im Endspurt hatte dann der routinierte Spitzenreiter die Nase vorne.

Mit 8:4 Punkten können die Rodgauer mit dem Saisonstart aber sehr zufrieden sein. „Wenn es schlecht läuft, steht man auch schnell mit 2:10 Punkten da. Und bis auf Großwallstadt haben wir schon alle Topteams gehabt. Dass wir zwei Heimspiele verloren haben, ist schade, mit Elbflorenz und Springe haben wir aber auch zwei Topteams geschlagen“, sagt Hauptmann, „jetzt aber kommen die wichtigen Spiele, die wir gewinnen müssen. Und da sind einige Derbys dabei, da weiß man nie, wie es läuft.“ Weiter geht es bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Aufsteiger HSG Hanau.

Spielfilm: 3:3 (6.), 3:7 (18.), 7:9 (27.), 11:9 - 14:11 (39.), 15:13 (41.), 15:17 (47.), 17:19 (60.), 20:19 (53.), 21:21 (55.), 21:24

Zeitstrafen: 3:4 - 7m: 0/0 - 3/3

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, B. Müller; Weber (1), Henkel, Weis, Schmid (1), Kohlstrung (5), Stenger, Heß, Weidinger (6), J. Müller (2), Kaiser (2), Keller (3), Hain (1) J leo

