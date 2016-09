Rote Karte leitet Niederlage ein

Hessenliga: Tapfere Urberacher verlieren bei Rot-Weiss Frankfurt 0:1 / Platzverweis für Samir Haruna / Gegentor in 88. Minute

Frankfurt - Eine Rote Karte acht Minuten vor Spielende kündigt das Unheil an. Und tatsächlich: Zwei Minuten vor Spielende kassiert Viktoria Urberach den entscheidenden Gegentreffer und verliert nach großartigem Kampf bei Rot-Weiss Frankfurt mit 0:1.

Bitter Niederlage für Viktoria Urberach gestern Abend in der Fußball-Hessenliga: 88 Minuten durfte das Schlusslicht auf das dritte Unentschieden in Serie hoffen, dann aber gelang Rot-Weiss Frankfurt in Überzahl doch noch der Siegtreffer zum glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg. Urberachs Innenverteidiger Samir Haruna hatte kurz zuvor nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen. „Das war sehr unglücklich, die Jungs haben wirklich gut gespielt“, meinte Urberachs Trainer Jochen Dewitz.

Die Urberacher standen vor allem in der ersten Hälfte sehr gut in der Defensive. „Da hatten wir auch noch die Kraft, gute Konter zu fahren“, meinte Dewitz. Die Rödermarker erspielten sich über ein halbes Dutzend Ecken, kamen zu drei, vier guten Möglichkeiten. Dagegen brachten die Rot-Weissen gegen die sichere Deckung der Gäste nicht mehr als einen Distanzschuss zustande, der knapp am Tor vorbeiging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Frankfurter den Druck, Urberach hielt mit großer Leidenschaft dagegen. Christian Wiesner war nach langer Verletzungspause nach 75 Minuten mit den Kräften am Ende, kurz darauf sah Haruna die Rote Karte. „Er hat seinen Gegenspieler eingeholt, der fiel dann im Zweikampf. Der Schiedsrichterassistent hat nichts angezeigt, aber der Schiedsrichter entschied auf Notbremse“, erklärte Dewitz, der sofort reagierte. Der nach einer Stunde eingewechselte Stürmer Myeonghun Go musste wieder raus, Dragan Niksic verstärkte die Abwehr der Rödermarker. Doch nach einem langen Ball wurde Julian Purcell durch einen Frankfurter am Kopfball gehindert, André Schneider konnte nicht mehr klären und Jeremy Lundy traf zum 1:0 (88.).

Viktoria Urberach: Röder - Scheel, Haruna, Wolf, Purcell - Dimter - Czerwinski, Wiesner (75. Pavlovic), Serra, Schneider - Jeong (60. Go/823. Niksic)

Tor: 1:0 Lundy (88.) - Schiedsrichter: Herbert (Schwarzbach) - Zuschauer: 80 - Rote Karte: Haruna (82./Urberach, Notbremse) J leo

