Ruggeri trifft zehn Mal für Italsud

Torjäger mit toller Quote beim 19:1-Erfolg

+ Alessandro Ruggeri traf zehn Mal für Italsud. - Foto: vum

OFFENBACH - Das Kunststück gelingt nur wenigen Fußballern: Alessandro Ruggeri erzielte beim 19:1-Erfolg von Italsud Offenbach bei der DJK Sparta Bürgel II (Kreisliga C Offenbach Mitte) zehn Tore.

„Der Gegner hat es uns nicht so wirklich schwer gemacht“, meinte Ruggeri. Er selbst sieht sich als Mannschaftsspieler, möchte seine Torquote nicht in den Vordergrund stellen. Doch 30 Treffer in den ersten acht Begegnungen sind schon eine stolze Leistung für einen Angreifer. „Meine Mitspieler haben mich auch sehr gut in Szene gesetzt, haben mir die Bälle gut aufgelegt“, lobt der 18-Jährige, der zur Zeit eine Ausbildungsstelle sucht, das gesamte Team. „Mit der Mannschaft macht es gerade sehr viel Spaß, aber wir haben bei unserer Niederlage beim Türk. SC gesehen, dass wir uns in jedem Spiel reinhängen müssen“

Ruggert spielte vergangene Saison bei der zweiten Mannschaft von Squadra Azzurra Offenbach, wurde mit 30 Treffern Torschützenkönig in der Kreisliga C West. Diese Saison hat er die Marke bereits sehr früh eingestellt. „Zudem hatte ich in der ersten Mannschaft noch zwei Treffer erzielt“, blickt Ruggeri zurück.

Im Sommer wechselte er zu Italsud Offenbach. Dass er öfters in einem Spiel trifft, hat er auch beim 10:1-Erfolg von Italsud gegen sein ehemaliges Team der Squadra mit fünf Toren unter Beweis gestellt.

Italsud Offenbach hat am Sonntag die Tabellenführung in der Liga übernommen. „Mit dem Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden“, sagt Italsud-Vorsitzender Carmelo Manoti. „Wir haben eine gute Mannschaft und streben den Wiederaufstieg an.“ Manoti weiß aber, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. „Die C-Liga Mitte ist in dieser Saison die stärkste der drei C-Ligen.“ J rjr

Quelle: op-online.de