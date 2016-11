Auf der Suche nach dem Glück

Hessenliga: Sportfreunde in Griesheim

Offenbach - Mit acht Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz geht Tabellenführer SC Hessen Dreieich in den 17. Spieltag der Fußball-Hessenliga. Beim Vorletzten Rot-Weiß Darmstadt ist die Bommer-Truppe klarer Favorit.

Auch die Sportfreunde Seligenstadt fahren Richtung Darmstadt, müssen bei Viktoria Griesheim ran. Schlusslicht Viktoria Urberach trifft in einem weiteren Aufsteigerduell auf den SV Steinbach.

Rot-Weiß Darmstadt - SC Hessen Dreieich (Sa., 14.30 Uhr): SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer erwartet einen defensiv eingestellten Gegner, der voraussichtlich im 5-4-1-System agiert. „Wir müssen druckvoll agieren und den Gegner zu vielen Fehlern zwingen. Und wenn wir kein frühes Tor machen, geduldig bleiben“, sagt der Ex-Profi. Trotz Grippe und Magen-Darm-Virus lichtet sich das Lazarett weiter. Khaibar Amani hat das Lauftraining wieder aufgenommen, auch Marco Di Maria ist nach langwieriger Verletzungspause wieder in das Training eingestiegen, hat aber verständlicherweise noch konditionellen Rückstand. Ärgerlich für den Spitzenreiter: Nachdem die Partie gegen Lohfelden in den Dezember verlegt wurde, spielen die Dreieicher im November dreimal auswärts.

Rot-Weiß Darmstadt verlor von den jüngsten sieben Partien sechs, besiegte allerdings ausgerechnet Aufstiegskandidat Eintracht Stadtallendorf mit 2:1.

Viktoria Griesheim - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 14.30 Uhr): Beide Mannschaften richten den Blick nach den jüngsten Negativserien nach unten: Seligenstadt ist seit fünf Partien sieglos, spielte zuletzt immerhin dreimal unentschieden, darunter bei Borussia Fulda 2:2. Griesheim holte aus den vergangenen vier Begegnungen nur einen Punkt, wartet darüber hinaus seit 380 Minuten auf einen eigenen Torerfolg. Für die Sportfreunde haben sich die Voraussetzungen nicht geändert: „Das ist eine Mannschaft, die man schlagen kann und in unserer Situation eigentlich schlagen muss“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt.

Personell steht Angreifer Carlos McCrary – fehlte zuletzt beruflich verhindert – wieder zur Verfügung und bietet gerade auswärts eine wertvolle Alternative. Kapitän Christoph Stefani fällt verletzt weiter aus. „Wir waren in den vergangenen drei Partien nahe am Dreier dran, waren sogar einen Tick besser als unsere Gegner. Letztlich waren es nur Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben. Die Leistungen waren aber ordentlich“, hofft Schmidt auf einen Auswärtssieg: „Wir müssen das Glück ein bisschen mehr erzwingen.“

Viktoria Urberach - SV Steinbach (So., 14.30 Uhr): In die Partie beim FC Ederbergland am vergangenen Wochenende hatten die Urberacher große Erwartungen gesetzt. Nach der 3:4-Niederlage hat sich die Situation weiter verschlechtert. „Das ist für uns alle, Mannschaft und Verein, eine ganz schwierige Situation“, sagt Viktoria-Trainer Jochen Dewitz: „Und Steinbach ist noch einmal ein Klasse besser als Ederbergland. Allerdings hat der SV auch Schwächen in der Defensive.“

In diesem Bereich hoffen die Urberacher mit der Rückkehr von Samir Haruna (nach Sperre) und Elvir Muhic (nach Schienbeinverletzung) auf mehr Stabilität – und auf den ersten Saisonsieg. Steinbach liegt mit acht Punkten Vorsprung auf die Rödermarker zumindest noch in Reichweite, allerdings sammelte der SV in den vergangenen vier Partien immerhin sieben Zähler. (leo)

