Burgwedel - Auch von ihrer zweiten Niedersachsenfahrt kehrten die Drittliga-Handballer der HSG Hanau mit leeren Händen zurück. Bei der HSG Burgwedel unterlag der Aufsteiger mit 19:24 (11:11). „Schade“, meinte Hanaus Trainer Patrick Beer, „da war mehr drin.

Im Vergleich zum Hannover-Spiel vor zwei Wochen war das ein Schritt in die richtige Richtung. “.

Die Hanauer erreichten „sofort die richtige Temperatur“ (Beer), hatten in der ersten Hälfte sogar Vorteile. „Zur Pause hätten wir mit zwei, drei Toren führen müssen, ansonsten hat alles gepasst“, erklärte der HSG-Trainer. „Dann aber sind wir schwach aus der Pause gekommen, da hat uns unser Torhüter Niklas Eul im Spiel gehalten“, so Beer weiter. In elf Minuten gelangen Hanau nur drei Tore – Hannover allerdings auch.

Bis zum 14:14 (41.) setzte sich keine Mannschaft entscheidend ab, dann zogen die Niedersachsen mit einem 4:0-Lauf auf 18:14 (47.) davon. Aus dem Rückraum des Aufsteigers kam zu wenig Druck, auch die Wurfquote über die Außen war schlecht – so stand Hanau im zweiten Auswärtsspiel zum zweiten Mal als Verlierer auf dem Parkett. Schlimmer noch ist die Schulterverletzung von Tilman Werner, der ab der 40. Minute nicht mehr zur Verfügung stand. Hanau versuchte es in der Schlussphase mit dem siebten Feldspieler, aber „Hannover hat das soverän runtergespielt“, sagte Beer.

Spielfilm: 0:1 (4.), 3:1 (8.), 4:3 (12.), 4:7 (15.), 8:8 (22.), 9:11 (26.), 11:11 - 14:14 (41.), 18:14 (47.), 21:16 (53.), 24:19

Zeitstrafen: 6:4 - 7m: 5/5 - 7/8

HSG: Eul, Schermuly; Ritter, Yasdi (1), Strohl (3), Werner (1), Appel (2), Siegmund, Brüggemann, Pillmann (3), Best (1), Christoffel (7/7), Ruppert (1) - leo

