„Sie haben sich einen Lauf erarbeitet“

Die Trainer Rudi Bommer (SC Hessen Dreieich) und Lars Schmidt (SF Seligenstadt) über den Derby-Gegner und die Hessenliga

+ SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer (59) spielte 417 Mal in der 1. Liga und kam bei der EM 1984 einmal zum Einsatz. J Foto: Hübner

Offenbach - Derbyzeit in der Fußball-Hessenliga: Primus SC Hessen Dreieich empfängt am Samstag (15 Uhr) den Sechsten Sportfreunde Seligenstadt. Die Partie ist auch das Duell zweier Ex-Profis auf der Trainerbank: Rudi Bommer (Dreieich) und Lars Schmidt (Seligenstadt).

Unser Mitarbeiter Patrick Leonhardt hat sich mit beiden unterhalten.

Wie sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Bommer: Wenn ich den Blick auf die alte Saison richte, war das Ziel, die Klasse zu erhalten. Das haben wir erreicht. Nun wollten wir oben mitspielen - auch das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir stehen besser da, als ich das erwartet habe. Schmidt: Wir können zufrieden sein. Es gab Spiele, in denen es nicht so gelaufen ist, wie das Heimspiel gegen Alzenau. Gegen Lehnerz hatten wir mehr verdient, aber 1:2 verloren. In Stadtallendorf sind wir hinter unseren Möglichkeiten geblieben. Dennoch bin ich zufrieden, zuletzt haben wir wettbewerbsübergreifend bis auf die Partie in Stadtallendorf alle Spiele gewonnen.

Wie sind Sie mit Ihren Neuzugängen zufrieden?

Bommer: Sehr zufrieden. Wir haben vergangene Saison durch das Zentrum und die Abwehr sehr viele Gegentore bekommen. Die neuen Spieler haben es sehr gut umgesetzt, das Zentrum zuzumachen. Sie sind sehr gut aufgenommen worden, haben sich schnell integriert. Wir können Ausfälle besser kompensieren. Das Mannschaftsgefüge ist wesentlich stärker als vergangene Saison, das war keine Mannschaft. Schmidt: Durchweg positiv. Sie haben alle die Erwartungen erfüllt, wobei wir durch Verletzungen und Urlauber bislang leider noch nicht die Möglichkeit hatten, zweimal in Folge die gleiche Startformation auf den Platz zu bringen. Mit Blick auf die Punkteausbeute haben wir aber auch das ordentlich hinbekommen.

Wie schätzen Sie den nächsten Gegner ein?

Bommer: Seligenstadt hat eine sehr gute Mannschaft, hat sich sehr gut verstärkt. In der Offensive sind sie sehr gut besetzt, spielen zielstrebig nach vorne, da müssen wir höllisch aufpassen. Schmidt: Der SC Hessen spielt um die Meisterschaft mit. Sie haben sich einen Lauf erarbeitet, die Mannschaft hat auf verschiedenen Positionen an Qualität gewonnen. Und diese Qualität sticht hervor. Mit ihrer individuellen Klasse entscheiden die Dreieicher die Spiele für sich, auch wenn es mal nicht so gut läuft.

Vereine wie der SC Hessen, Fulda, aber auch Griesheim oder Alzenau, die in der vergangenen Saison gegen den Abstieg spielten, mischen in der oberen Tabellenhälfte mit. Auf den Abstiegsplätzen stehen die fünf Aufsteiger. Wie beurteilen Sie die Liga nach knapp einem Drittel der Saison?

Bommer: Die Vereine haben aus ihren Fehlern der vergangene Saison gelernt und sich auf verschiedenen Positionen dementsprechend verstärkt. Die Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Wir hatten auch gegen Kelsterbach unsere Probleme, die werden noch einige Teams ärgern. Und in Alzenau war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dort haben schon einige Federn gelassen. Schmidt: Es war klar, dass die Aufsteiger in dieser Saison nicht die Möglichkeiten haben, wie sie die Aufsteiger in der vergangenen Runde hatten. Das hat sich bewahrheitet. Der Anpassungsprozess läuft, die Aufsteiger werden stabiler und sammeln hier und da ihre Punkte. Aber sie spielen auch gegen den Abstieg, für die Aufsteiger wird es schwer. Die Liga hat aufgerüstet. Die Vereine aus dem vorderen Bereich, aber auch der SC Hessen und Fulda haben investiert. Die Tabellensituation, die sie geschaffen haben, musste zwangsläufig so entstehen.

Wie sieht es personalmäßig für das Derby aus?

Bommer: Christian Eckerlin wurde für seine Rote Karte in Hadamar für zwei Spiele gesperrt. Bei Youssef Mokhtari und Khaibar Amani, die zuletzt ausfielen, fällt die Entscheidung kurzfristig. Schmidt: Patrick Hofmann hat leichte muskuläre Probleme, Christoph Stefani habe ich zu Wochenbeginn geschont. Christopher Reinhard hat bis zur Wochenmitte noch nicht trainiert, Evangelos Bellos sich in der zweiten Mannschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Dafür steht Tobias Leis wieder zur Verfügung. Ich hoffe, wir können die gleiche Startelf auf den Platz schicken, wie zuletzt gegen Frankfurt.

Quelle: op-online.de