Siegen, damit Stimmung gut bleibt

Verbandsliga: Neu-Isenburg erwartet Wald-Michelbach zum Spitzenspiel / Ober-Roden trifft auf den Tabellenvierten FC Alsbach

Offenbach - Im Topspiel setzt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg auf ihre stark besetzte Bank. Zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Wald-Michelbach Federn lassen will die Hoffmann-Elf auf keinen Fall.

Die englische Woche in der Fußball-Verbandsliga Süd bietet einen echten Knaller: Spitzenreiter Spvgg. 03 Neu-Isenburg erwartet den Verfolger Eintracht Wald-Michelbach. Die Spvgg. 05 Oberrad will ihren Aufwärtstrend beim starken Aufsteiger SC 1960 Hanau fortsetzen und endlich wieder punkten. Auch die Erfolgskurve der TS Ober-Roden zeigte zuletzt nach oben, nun kommt der Tabellenvierte FC Alsbach nach Rödermark. Es ist ein vorgezogener Rückrundenspieltag, die Mannschaften standen sich vor sechseinhalb Wochen schon einmal gegenüber.

SC 1960 Hanau - Spvgg. 05 Oberrad (heute, 19.30 Uhr). Beide Vereine zeigten sich zuletzt in guter Verfassung. Während die Hanauer allerdings gegen Türk Gücü Friedberg mit 3:1 die Oberhand behielten, verloren die Oberräder trotz ansprechender Leistung in Bad Vilbel mit 0:1. Dennoch gilt es für die 05er, an diese Vorstellung anzuknüpfen, um den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Das Hinrundenspiel war eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Hanauer, die mit 4:0 die Oberhand behielten. Allerdings warnt 1960-Trainer Seref Zangir: „Der Tabellenplatz spiegelt nicht das wahre Leistungsvermögen der 05er wider.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Eintracht Wald-Michelbach (heute 19.30 Uhr). „Im Hinrundenspiel waren wir 2:3 unterlegen und wissen immer noch nicht, warum wir verloren haben“, sagt 03-Trainer Peter Hoffmann, der mit seiner Mannschaft die jüngste Erfolgsserie (fünf Siege) weiter ausbauen will. Hoffmann beobachtete die Eintracht bei der 0:3-Niederlage in Bruchköbel am vergangenen Wochenende und sagt: „Wir werden gut eingestellt sein.“ Während bei den Gästen die beiden Topstürmer René Brunner und Jan Gebhardt weiter verletzt ausfallen, müssen die Neu-Isenburger im Vergleich zum 5:1-Sieg lediglich Daniel Sachs und Patrick Hartmann (beide beruflich verhindert) ersetzen. „Aber wir haben eine sehr gute Bank, das ist auch unsere Stärke. Dennis Weiland und Luca Lippert waren zuletzt im Kader und sind froh, wieder dabei zu sein“, sagt Hoffmann.

TS Ober-Roden - FC Alsbach (morgen, 19 Uhr). „Die Stimmung ist auf jeden Fall besser als zuvor, die beiden jüngsten Siege haben gutgetan“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister. „Aber wir müssen jedes Mal erneut unsere Leistung abrufen, damit die Stimmung auch gut bleibt.“ Gegen den Tabellenvierten, der in Marcel Daniel (elf Tore) den aktuell besten Torjäger der Liga in seinen Reihen hat, geht die Turnerschaft zuversichtlich ins Spiel. „Im Vergleich zum Hinrundenspiel haben wir uns weiterentwickelt und könnten dem Gegner mehr entgegensetzen. Zudem ist der Kader wieder komplett“, sagt Nister. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Ober-Rodener noch mit 1:4 verloren. J leo

Quelle: op-online.de