Stürmermangel in Dreieich und Seligenstadt

Amani und Lagator könnten im Spitzenspiel des SC Hessen gegen Fulda ausfallen / Sportfreude-Torjäger Dalmeida ist gegen Baunatal gesperrt

Offenbach - Nach dem Kreispokal unter der Woche drohen auf Seiten der Sportfreunde Seligenstadt am Hessenliga-Wochenende gleich zwei Stammspieler auszufallen. Spitzenreiter SC Hessen kommt das kampflose Erreichen der nächsten Runde dagegen gelegen.

Dennoch ist Trainer Rudi Bommer sauer.

Nach dem 1:1 des TSV Lehnerz unter der Woche gegen Viktoria Kelsterbach führt der SC Hessen Dreieich weiter mit acht Punkten Vorsprung die Konkurrenz in der Fußball-Hessenliga an und freut sich mit Borussia Fulda auf den nächsten Verfolger. Nach den beiden Niederlagen am Doppelspieltag müssen auch die Sportfreunde Seligenstadt (ein Spiel Rückstand) den Blick wieder nach unten richten. Immer prekärer wird die Lage des Tabellenletzten Viktoria Urberach, nachdem die Konkurrenten FC Ederbergland (drei Siege in Serie) und Viktoria Kelsterbach (elf Punkte aus fünf Partien) zuletzt sehr erfolgreich waren.

SC Hessen Dreieich - Borussia Fulda (Sa., 15 Uhr). „Dass unser Kreispokalspiel in Offenthal durch den Gegner abgesagt wurde, kam überraschend, aber nicht ungelegen“, sagt SC-Trainer Rudi Bommer: „Wir haben einige angeschlagene Spieler und mit Fulda ein schweres Spiel vor der Brust.“ Alban Lekaj und Danny Klein sind angeschlagen, in Khaibar Amani und Tino Lagator drohen beide Stürmer verletzt auszufallen. Die beiden afghanischen Nationalspieler Zubayr Amiri und Abassin Alikhil kehrten am Mittwoch vom Länderspiel aus Malaysia (1:1) zurück, ihnen gönnte Bommer zur Erholung am Donnerstag einen freien Tag.

„Wir freuen uns auf das Spitzenspiel gegen Fulda. Es gilt, die gute Offensive der Borussia in den Griff zu bekommen“, sagt Bommer. Im Sommer verpflichteten die Osthessen in Dominik Rummel (TSV Lehnerz) und Younes Bahssou (SV Wiesbaden) gleich zwei herausragende Hessenliga-Angreifer.

Bommer ist aber auch verärgert: Das Heimspiel gegen den FSC Lohfelden wurde vom 12. November auf den 10. Dezember verlegt, weil die Nordhessen an diesem Tag im Hessenpokal gegen den SV Wehen Wiesbaden spielen. Hessenpokalspiele gehen vor Hessenligaspiele, „aber der Termin wurde einfach festgelegt, Rücksprache mit uns hat keiner gehalten“, erklärt Bommer.

Sportfreunde Seligenstadt - KSV Baunatal (Sa., 15 Uhr). Dass seine Mannschaft unter der Woche im Kreispokal (1:0 nach Verlängerung bei Gruppenligist Germania Klein-Krotzenburg) eine halbstündige Zusatzschicht einlegen musste, behagte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt gar nicht: „Wir hatten Möglichkeiten, das vorher zu regeln“, meinte er. Wesentlich schlimmer wiegt die Rote Karte für Torjäger Raoul Dalmeida, der etwas auf Englisch zu einem der Schiedsrichter-assistenten sagte, was dieser als mögliche Beleidigung auslegte. Der Seligenstädter Torjäger (elf Treffer) fehlt damit am Wochenende gesperrt. Auch Kapitän Christoph Stefani, der nach einem Ellenbogenschlag im Pokalspiel nach drei Minuten ausschied, könnte mit einem blauen Auge ausfallen.

„Ähnlich wie wir zeigte Baunatal bisher gute und schwächere Spiele. Um aber die Mannschaften auf den Abstiegsplätzen auf Distanz zu halten, müssen wir punkten. Daher liegt der Druck schon ein bisschen auf unserer Seite“, sagt Schmidt.

Viktoria Kelsterbach - Viktoria Urberach (Sa., 15 Uhr). Die konterstarken Kelsterbacher sind seit fünf Runden ungeschlagen, holten dabei elf Punkte. „Kelsterbach ist Favorit, aber gegen uns wird das ein ganz anderes Spiel“, blickt Urberachs Co-Trainer Marco Saul voraus. Gegen die Rödermarker sind die Kelsterbacher gezwungen, selbst mehr das Spiel zu machen, ein Umstand, der den Urberachern entgegenkommen dürfte. „Wichtig ist, dass wir 90 Minuten hochkonzentriert sind“, sagt Saul. Das war zuletzt beim 2:7 gegen Alzenau nicht so. - leo

Quelle: op-online.de