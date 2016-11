Trauer um Ottmar Lang

Hessens ältester aktiver Schiedsrichter mit 89 Jahren verstorben

+ Ottmar Lang. - Foto: vum

offenbach - Sein letztes Spiel leitete er am 24. September 2016: die E-Jugend des VfB 1900 Offenbach gegen die SG Egelsbach. Nun ist der älteste aktive Schiedsrichter Hessens tot.

Ottmar Lang vom SC 07 Bürgel verstarb vergangene Woche im Alter von 89 Jahren im Urlaub in Tunesien. Sein letztes Aktivenspiel hatte er im Alter von 87 Jahren geleitet: HFC Bürgel II gegen FT Oberrad II in der C-Liga (27. April 2014).

„In der Stadt Offenbach war Ottmar auf allen Sportplätzen bekannt wie ein bunter Hund. Jeder - ob jung oder alt - erkannte ihn als Respektperson an. Laute Worte sind dabei nie gefallen“, berichtet Volker Geupel, Schiedsrichterobmann des Kreises Offenbach, über den Verstorbenen. Er ergänzt: „Trotz seines hohen Alters ließ sich Ottmar es nicht nehmen, an der jährlichen Leistungsprüfung für Schiedsrichter teilzunehmen. Leider ging sein Wunsch, als ältester Schiedsrichter beim 100-jährigen Bestehen unserer Offenbacher Vereinigung im Jahr 2018 dabei zu sein, nicht mehr in Erfüllung.“

Lang, der zu seinen Spielen stets mit dem Fahrrad kam, war als Spieler (bis 1968) und Schiedsrichter nur einem einzigen Verein verbunden: dem SC 07 Bürgel. „Solche Treue findet man in der heutigen Generation kaum noch“, weiß Geupel. J app

Quelle: op-online.de