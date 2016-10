„Unfug“ in der Fußballsatzung

Eigentlich korrekter Sieg aberkannt / Amateurverein richtet sich per Petition an den Verband / „Darüber kann man diskutieren“

Offenbach - Ungerecht behandelt fühlen sich Amateurfußballer, denen ein Sieg aberkannt wurde, den sie nachweislich korrekt erkämpft haben. Sie haben jetzt eine Petition an den Hessischen Fußball-Verband auf den Weg gebracht. Von Stefan Moritz

Andreas Gaß mag sich gar nicht mehr beruhigen. „Unfug bleibt Unfug, auch wenn er in der Satzung steht“, sagt der Sportliche Leiter der SG Altenhaßlau/Eidengesäß. Deren zweiter Mannschaft wurde ein 2:0-Sieg in der Fußball-Kreisliga B Gelnhausen in eine 0:3-Niederlage umgewertet, weil ein Spieler sich nicht ausgewiesen hat. „Obwohl wir bei der Verhandlung bewiesen haben, dass der Spieler spielberechtigt war, wurden uns die drei Punkte aberkannt, weil das so in der Satzung steht. Wir finden diese Strafe, die Auf- oder Abstieg beeinflussen kann, unverhältnismäßig“, sagt Gaß. Er hat daher eine Petition an den Hessischen Fußball-Verband auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, dass ein Punktabzug ausbleibt, wenn ein Verein zweifelsfrei beweisen kann, dass alle Spieler spielberechtigt waren. Im Kreis Gelnhausen gab es auch noch einen zweiten derartigen Fall einer Spielumwertung in der Kreisoberliga.

Im Kreis Offenbach gab es noch keinen solchen Fall. „Mir ist nur ein Fall bekannt, dass ein Spieler sich nicht ausweisen konnte, der wurde aber dann nicht eingesetzt“, sagt Kreisfußballwart Jörg Wagner (Froschhausen), der auch Argumente gegen eine Satzungsänderung anführt: „Natürlich kann man darüber diskutieren. Aber nach meiner Erfahrung war es oft schwierig, vier Wochen später bei einer Sportgerichtsverhandlung zweifelsfrei nachzuweisen, dass tatsächlich nur spielberechtigte Spieler gespielt haben. Die Regeln sind klar und bekannt. Und es sollte doch möglich sein, dass sich ein Spieler, dessen Spielerpass nicht vorliegt, mit einem Personalausweis oder Führerschein ausweisen kann.“

Auch der Hanauer Kreisfußballwart Dirk Vereeken weiß von „zwei, drei“ derartigen Fällen von Spielumwertungen, findet die Satzung aber richtig. „Hintergrund ist ja, dass die alte Regel ausgenutzt wurde, dass Spieler unter anderem Namen aufgelaufen sind“, sagt er.

Noch unter einem anderen Gesichtspunkt sind die Regeln aber fragwürdig. Liegt ein Spielerpass vor, wird nicht mehr kontrolliert, ob auch der Passbesitzer auf diesen Pass spielt, die Gesichtskontrolle durch die Schiedsrichter wurde abgeschafft. Nur wenn der Spielerpass fehlt und der Spieler stattdessen einen Personalausweis oder Führerschein vorlegen muss, kontrolliert der Schiedsrichter das Gesicht des Spielers.

