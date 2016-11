Spvgg. 03 ohne verletzten Atzberger

Verbandsliga Süd: Neu- Isenburgs bester Torjäger spielt erst wieder 2017

Offenbach - Die Mannschaften aus der Region absolvierten bislang 16 Spiele in der Fußball-Verbandsliga Süd. Während die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (2.) und Aufsteiger SC 1960 Hanau (8.) mit ihrer Halbzeitbilanz ziemlich zufrieden sind, besteht für die TS Ober-Roden (12.) und die Spvgg. 05 Oberrad (15.) durchaus noch Nachholbedarf.

Spvgg. 05 Oberrad – Vatanspor Bad Homburg (So., 14.30 Uhr)

Nach vier Siegen in Folge unterlag Oberrad am vergangenen Spieltag gegen Tabellenführer VfB Ginsheim mit 1:3 -– trotz einer starken Leistung, für die durchaus auch ein Remis gerechtfertig gewesen wäre. „Die Jungs haben mit einem Spitzenteam wie Ginsheim sehr gut mitgehalten“, sagt Oberrads Spielausschusschef Mario Di Falco, „das macht Hoffnung für die nächsten Spiele.“ Ausruhen auf ihren zuletzt starken Vorstellungen dürfen sich die 05er freilich nicht. Immerhin gastiert mit Bad Homburg der Tabellensiebte, der zuletzt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg besiegte.

SC 1960 Hanau – TS Ober-Roden (So., 14.45 Uhr)

Nur drei Zähler trennen die achtplatzierten Hanauer und die auf Position zwölf liegenden Rödermarker. „Es ist alles ziemlich eng, wir sollten uns nicht ausruhen“, sagt SC-Trainer Seref Zangir mit Blick auf die zufriedenstellend verlaufene erste Saisonhälfte: „Wir können mit unseren 23 Punkten als Aufsteiger natürlich gut leben, es hätten aber mit etwas Glück auch ein paar Punkte mehr sein können.“ Die Entwicklung des Teams gehe trotz zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen in die richtige Richtung.

Ähnlich äußert sich Gästetrainer Daniel Nister: „Es wären mehr Punkte drin gewesen, die Entwicklung der Mannschaft ist aber in Ordnung.“ Nach einem schlechten Saisonstart ließ sich die Turnerschaft nicht beeindrucken und nahm den Abstiegskampf an. „Es ist brutal eng. Platz fünf und Platz zwölf trennen nur vier Zähler“, erklärt Nister, „wir lassen uns davon aber nicht verunsichern.“ Aus diesem Grund ist der Coach trotz der mäßigen Platzierung auch positiv gestimmt, dass sein Team den Klassenerhalt schafft. „Wir lernen dazu“, sagt er und hat für das Auswärtsspiel in Hanau ein klares Ziel: „Wir fahren dorthin und wollen gewinnen.“

Alle Tabellen und Ergebnisse

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – Usinger TSG (So., 14.45 Uhr)

Am Wochenende kassierte die Spielvereinigung in Bad Homburg nach zehn ungeschlagenen Spielen in Folge wieder eine Niederlage (1:4). 03er-Trainer Peter Hoffmann kam diese nicht einmal ganz ungelegen. „Wir waren fällig“, sagt er und nennt als Beispiele die knappen Begegnungen gegen Kalbach (4:3) und Ginsheim (3:3). „Insgesamt haben wir in den vergangenen Wochen einfach zu viele Gegentore bekommen. Da müssen wir gegen Usingen ansetzen“, sagt Hoffmann und fügt an: „Wir müssen hinten sicher stehen, nach vorne werden wir immer unsere Chancen bekommen.“ Im Heimspiel gegen den Neunten aus Usingen muss Hoffmann weiter auf die Langzeitverletzten Simon Horn und Paul Bickel verzichten. Zudem steht nun fest, dass der treffsicherste Angreifer Aljoscha Atzberger (elf Tore) wegen einer Knieverletzung erst im nächsten Jahr wieder ins Geschehen eingreifen kann.

(dani)

Archivbilder

Bilder: 03er retten in letzter Minute das Remis im Topspiel Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Jan Huebner