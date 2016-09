Viktoria sendet Lebenszeichen

Verdientes 2:2 gegen den FSC Lohfelden

+ Torschützen unter sich. Urberachs Giuseppe Serra traf zum 1:2, Tolga Ulusoy (am Boden) hatte den FSC Lohfelden mit 2:0 in Führung gebracht. Die Viktoria erkämpfte ein 2:2. - Foto: Eyßen

Urberach - Auch nach dem neunten Spieltag in der Fußball-Hessenliga wartet Viktoria Urberach weiter auf den ersten Sieg, doch nach sieben Niederlagen hintereinander sendete der Aufsteiger mit dem 2:2 (1:2) gegen den FSC Lohfelden endlich wieder einmal ein Lebenszeichen.

Denn nach 22 Minuten und einem 0:2-Rückstand schien die Partie bereits gelaufen, doch die Urberacher kämpften sich in das Spiel zurück. Und hätten mit ein bisschen Glück sogar gewinnen können. „Der Punkt war hochverdient“, meinte Viktoria-Trainer Jochen Dewitz.

Die Urberacher hatten ihre Defensive umgestellt, Jonas Röder hütete für Dennis Weinreich das Tor, Dragan Niksic und Nils Wolf bildeten die Innenverteidigung. „Wir wollten auf die Verteidigung aus der vergangenen Saison setzen, weil sich die Jungs einen Tick besser kennen“, meinte Dewitz, der auf Stürmer Güner Özdamar (Trainingsrückstand) verzichtete.

„Wir waren gut im Spiel, gut in den Zweikämpfen“, meinte der Viktoria-Trainer, der bei einem 18-Meter-Lattenknaller von Sang Hyeok Jeong bereits nach fünf Minuten den Torschrei auf den Lippen hatte. Dann aber leistete sich Giuseppe Serra ein völlig überflüssiges Foul gegen Nasuf Zukorlic, den fälligen Strafstoß verwertete Serdar Bayrak sicher zum 0:1 (19.). Sieben Minuten später schien die Messe gelesen, nach einem Fehlpass von Torwart Röder erhöhte Tolga Ulusoy auf 2:0 für die Nordhessen. Doch Urberach kämpfte, Serra verkürzte aus 17 Metern auf 1:2 (31.).

In der 53. Minute vergab Lohfeldens Jannik Weingarten das sichere 1:3, im Gegenzug hämmerte André Schneider eine Flanke von André Scheel unhaltbar zum 2:2 in die Maschen. Lohfelden vergab drei, vier weitere Hochkaräter, ehe der eingewechselte Stanko Pavlovic nochmals Leben in die Offensive der Hausherren brachte. Dreimal kam der erfahrene Torjäger zum Abschluss, dreimal scheiterte er knapp. Und wenn seine Vorlage Tom Niegisch nicht über den Fuß gerutscht wäre, hätten die Urberacher sogar gewinnen können (90.+2).

Viktoria Urberach: Röder - Grein, Niksic, Wolf, A. Schneider (63. Purcell) - Scheel, Dimter, Serra - Jeong (72. Pavlovic), Niegisch, Özgün

FSC: Schreiber - Heussner, Latifi, Pavic, Keßebohm - Ulusoy, Weingarten - Bayrak, Zukorlic (78. Petrukhin), Meuser (86. Matys) - Iksal (46. D. Schneider)

Tore: 0:1 Bayrak (19./FE), 0:2 Ulusoy (22.), 1:2 Serra (31.), 2:2 A. Schneider (54.) - SR: Vogel (Frankfurt) - Z.: 70 - leo

Quelle: op-online.de