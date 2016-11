„Wir glauben immer an unsere Chance“

JSK Rodgau fährt selbstbewusst zum Gruppenliga-Topspiel nach Hanau / 93er setzen auf Heimvorteil / Die Torhüter im Doppelinterview

+ Jens Westenberger, Torwart des FC Hanau 1893. - Foto: jd

Offenbach - Mit ihren Klubs treffen am Sonntag (14. 45 Uhr) die Torhüter Jens Westenberger (Hanau 93) und Martin Fuhrmann (JSK Rogau) im Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost aufeinander.

Auch dann stehen wie in der bisherigen Saison Westenberger (21, Lehramtsstudent, frühere Vereine SG Bruchköbel und FC Bayern Alzenau, seit Sommer 2016 bei den 93ern) und Fuhrmann (22, Beschaffungsassistent bei Sanofi, früher bei Germania Babenhausen, seit Sommer 2015 bei TGM SV Jügesheim/JSK Rodgau) zwischen den Pfosten – und standen vorab unserem Mitarbeiter Jens Dörr Rede und Antwort.

Herr Westenberger, Herr Fuhrmann: Ihre Teams haben bislang die wenigsten Gegentore der Gruppenliga kassiert, Rodgau zehn und Hanau 13, bei jeweils 17 Spielen. Wie hoch ist Ihr persönlicher Anteil als Torwart daran? Was zeichnet Ihre Mannschaft in der Defensivarbeit besonders aus?

Jens Westenberger: Die Trainer (Christopher Prümm und Slavisa Dacic, Anm. d. Red.) legen sehr viel Wert darauf, dass von den elf Spielern auf dem Platz keiner seine defensiven Aufgaben vernachlässigt - ganz egal, ob das der Angriff, das Mittelfeld oder die Verteidigung ist. Als Resultat arbeiten wir sehr gut gegen den Ball. Ich denke deshalb, dass bei uns alle Mannschaftsreihen gleichermaßen ihren Anteil zu dem Torverhältnis beitragen. Hinzu kommt natürlich noch der Einfluss von unseren sehr erfahrenen Spielern in der Viererkette. Martin Fuhrmann: Ich versuche immer, der Mannschaft Sicherheit zu geben und Ruhe auszustrahlen. Da es uns als Team auszeichnet, dass wir in der Defensive sehr kompakt verteidigen, kommen unsere Gegner oft nur zu wenigen Tormöglichkeiten. Meine Aufgabe ist es dann, bei diesen wenigen Chancen trotzdem hochkonzentriert zu sein, um diese vereiteln zu können.

Was macht Ihr Team in dieser Saison neben der guten Defensive noch zur Spitzenmannschaft?

Westenberger: In erster Linie ist hier ganz klar unsere Heimstärke an der Kastanienallee zu nennen. Glücklicherweise hatten wir bislang in allen Heimspielen unser Stammpublikum im Rücken. Dies ist auch ein Grund dafür, dass wir an der Kastanienallee in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen sind und lediglich gegen Klein-Krotzenburg zwei Punkte liegen gelassen haben. Darüber hinaus verfügen wir über individuell sehr starke und ballsichere Offensivspieler, die für große Torgefährlichkeit sorgen. Fuhrmann: Natürlich hat auch unsere Offensive eine sehr große Qualität, wie man an den geschossenen Toren erkennen kann. Ganz entscheidend ist aber auch, dass die Mannschaft immer an sich glaubt, auch wenn das Spiel mal nicht so optimal läuft. Ein weiterer entscheidender Aspekt für unseren Erfolg in dieser Saison ist meiner Meinung nach die Breite in unserem Kader. Ausfälle einzelner Spieler konnten wir bis jetzt sehr gut kompensieren und wenn Spieler von der Bank kommen, ist kein Qualitätsverlust zu erkennen.

Wie schätzen Sie den Gegner im Topspiel ein? Wem gebührt die Favoritenrolle?

Westenberger: Ich kann den Gegner ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, da ich die Mannschaft aus Rodgau nicht kenne. Ich kenne lediglich die herausragenden Ergebnisse, die sie bislang erzielt haben. Eine Mannschaft, welche nach 17 Spielen noch ungeschlagen ist, steht dann auch verdient zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze. Das Zuordnen der Favoritenrolle überlasse ich Ihnen – so oder so wird das an unserer Herangehensweise für dieses Spiel nichts ändern. Fuhrmann: Hanau ist natürlich eine Mannschaft von hoher individueller Klasse mit höchsten Saisonzielen. Daher gehe ich davon aus, dass sie alles daran setzen werden, das Spiel am Sonntag zu gewinnen, um den Rückstand auf uns in der Tabelle zu verkürzen. Aufgrund des Heimspiels denke ich auch, dass Hanau ganz leichter Favorit ist.

Gehen Meisterschaft und direkter Aufstieg in dieser Saison nur über Rodgau und Hanau 93?

Westenberger: Auf diese Prognose würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Geld setzen. Wir haben noch nicht einmal die Winterpause erreicht, es sind bis zum Sommer noch sehr viele Minuten Fußball zu spielen. Gerade die Verfolger Bischofsheim und Nidda punkten und lassen sich nicht abschütteln. Es wird also auch weiterhin für uns wichtig sein, konstant Punkte einzufahren, damit wir am Ende der Saison eine gute Platzierung erreichen. Fuhrmann: Bischofsheim ist trotz der vielen Abgänge auf einem sehr guten Weg, ebenso Nidda. Ob das dann reichen wird für ganz vorne, ist aber abhängig davon, mit welcher Konstanz wir und Hanau die Saison weiterspielen werden.

Ihre Tipps für den Sonntag?

Westenberger: Beim Tippen habe ich schon oft daneben gelegen, deswegen lasse ich das lieber sein. Fuhrmann: Mein Tipp ist ein knappes 1:0 für uns.

Quelle: op-online.de