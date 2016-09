Hessenliga: Doppelspieltag für SC Hessen und Sportfreunde / Viktoria Urberach hofft gegen Hadamar auf den ersten Saisonsieg

Offenbach - Mit zwei Heimspielen binnen drei Tagen hat der SC Hessen die Chance, seine Spitzenposition weiter zu festigen. Die Sportfreunde Seligenstadt wollen das verhindern. Viktoria Urberach hofft weiter auf den ersten Saisonsieg.

Den Großteil der Fußball-Hessenligisten erwartet ein Doppelspieltag: Dem SC Hessen Dreieich stehen mit den Heimspielen gegen die Sportfreunde Seligenstadt und den TSV Lehnerz gleich zwei Kracher ins Haus. Die Sportfreunde haben am Montag zudem Heimrecht gegen den FSC Lohfelden. Aufsteiger FC Viktoria Urberach, der bereits unter der Woche bei Rot-Weiss Frankfurt mit 0:1 verlor, ist nur einmal gefordert und hofft gegen Rot-Weiß Hadamar auf den ersten Sieg.

SC Hessen Dreieich - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 15.00). Der SC Hessen will mit einem Sieg seinen Platz an der Sonne verteidigen, Seligenstadt an die guten Leistungen der vergangenen Wochen (Ausnahme: das 0:2 in Stadtallendorf) anknüpfen. Und endlich das erste Tor gegen die Dreieicher schießen: In der vergangenen Saison verloren die Sportfreunde mit 0:1 und 0:2 beide Begegnungen gegen den SC Hessen.

„Wir müssen höllisch aufpassen“, warnt SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer vor der zielstrebigen Offensive der Sportfreunde mit den torgefährlichen Angreifern Raoul Dalmeida und Carlos McCrary. Seligenstadts Trainer Lars Schmidt ist sich sicher: „Dreieich spielt in dieser Saison um die Meisterschaft mit.“

Viktoria Urberach - Rot-Weiß Hadamar (Sa., 15.00). Trotz der unglücklichen Niederlage unter der Woche bei Rot-Weiss Frankfurt blicken die Urberacher nach vorne: „Die Mannschaft hat jetzt verstanden, wie sie Hessenliga spielen kann. Wir müssen in der Defensive gegen den Ball arbeiten. Nach vorne fehlt uns allerdings noch die eine oder andere Idee und die Durchschlagskraft“, sagt Viktoria-Trainer Jochen Dewitz. Der Urberacher Coach weiß, dass seine Mannschaft erneut 100 Prozent gegen muss, um gegen den Tabellenzehnten zu bestehen. „Hadamar verfügt über eine stabile Defensive, hat ein gutes Umschaltspiel und gutes Personal auf dem Platz“, warnt Dewitz: „Wir müssen alles abrufen, was Willen und Zweikampfverhalten betrifft. Aber die Mannschaft zeigt inzwischen ein ganz anderes Bild als noch vor einigen Wochen in Darmstadt.“

SC Hessen Dreieich - TSV Lehnerz (Mo., 15.00). Ebenso wie die Dreieicher gegen Seligenstadt erwartet auch den TSV Lehnerz mit der Partie in Alzenau am Samstag ein schwerer Brocken. SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer sagt daher: „Wer schneller regeneriert, gewinnt das Spiel am Montag.“ Die Osthessen liegen nur zwei Punkte hinter den Dreieichern auf Platz drei. Zwar gab der TSV im Sommer Torjäger Dominik Rummel an den Ligarivalen Borussia Fulda ab, verstärkte sich dafür aber im Gegenzug mit Steven von der Burg von den Offenbacher Kickers. Bisher knipste der lange Angreifer sechsmal.

Sportfreunde Seligenstadt - FSC Lohfelden (Mo., 15.00). Vorteil Lohfelden: Während die Sportfreunde am Samstag in Dreieich gefordert sind, sind die Nordhessen spielfrei. Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt würde gerne ein wenig rotieren, doch mit Blick auf die Liste der Ausfälle (Marius Löbig, Sven Kunisch) und angeschlagenen Spieler (Christopher Reinhard, Evangelos Bellos), „fehlen uns derzeit die Alternativen, um vier, fünf frische Spieler in der Startformation zu bringen“, sagt Schmidt. Über den FSC sagt er: „Die Mannschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verstärkt, auch wenn das die Tabelle noch nicht deutlich macht.“ Aktuell sind die Nordhessen nur Zwölfter, dennoch erwartet Schmidt „eine sehr knifflige Aufgabe“. - leo

