So sehen Sie 1. FSV Mainz 05 gegen RSC Anderlecht heute live im TV und Live-Stream

Im Spiel gegen RSC Anderlecht geht es für den 1. FSV Mainz 05 um die Tabellenführung in der Gruppe C.

Mainz - Der FSV Mainz 05 empfängt den RSC Anderlecht in der Europa-League-Gruppenphase. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Pünktlich für das erste Heimspiel in der Europa League hat der 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag den ersten Bundesliga-Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Mit dem souveränen 2:1-Erfolg über Darmstadt schob sich die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt auf den siebten Tabellenplatz in der Liga und befindet sich mit elf Punkten im Soll.

Auch in der Europa League ließen sich die Rheinhessen bisher nicht den Ball vom Rasen nehmen und stehen vor dem 3. Spieltag der Gruppenphase auf Platz zwei der Gruppe C. In der ersten Partie gegen St. Etienne (1:1) wurde man erst kurz vor Abpfiff um die drei Punkte gebracht - der Ausgleich fiel in der 88. Minute. Bei der Europa-League-Auswärtspremiere machten es die Mainzer dann besser und holten drei Punkte in Aserbaidschan beim FK Qäbälä (3:2).

Am Donnerstag (Anpfiff ist um 21.05 Uhr in der Opel-Arena) geht es mit dem RSC Anderlecht gegen den wohl schwersten Gegner aus der Gruppe um die Tabellenführung. Denn auch die Belgier stehen bei vier Punkten, haben jedoch ein besseres Torverhältnis (+1) als die Mainzer.

Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Mainz 05 und RSC Anderlecht live im TV und Live-Stream sehen können.

1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht: Europa League heute live im Free-TV auf Sport1

Mainz-Fans haben Grund zur Freude, denn das dritte Europa-League-Gruppenspiel wird live und in voller Länge im Free-TV auf Sport1 übertragen. Bereits um 19 Uhr startet der Münchner Spartensender mit dem Europa-League-Countdown. Im Studio versorgen das Moderatorenduo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann gemeinsam mit den Experten Andreas Möller und Olaf Thon die Zuschauer im Studio und vor dem Fernseher mit Vorberichten, Interviews und Analysen. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Markus Höhner.

1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht: Europa League heute im Live-Stream auf sport1.de

Wer es nicht vor den Fernseher schafft, kann die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem RSC Anderlecht auch im kostenlosen Live-Stream auf sport1.de verfolgen. Der Live-Stream kann im jeweiligen Internet-Browser sowie auf mobilen Endgeräten wie Tablet und Smartphone empfangen werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Spiel im Live-Stream über die Sport1-App zu sehen. Die App kann kostenlos im iTunes-Store (Apple-Geräte) und im Google-Play-Store (Android-Geräte) heruntergeladen werden.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrages sehr schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten anfallen.

1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht: Europa League heute live im Pay-TV auf Sky

Natürlich wird das deutsch-belgische Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und RSC Anderlecht auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 18.30 Uhr läutet Moderatorin Britta Hofmann den Europa-League-Countdown mit Vorberichten und Analysen ein (Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD). Ab 21 Uhr meldet sich dann Kommentator Fritz von Thurn und Taxis aus der Opel-Arena (Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD).

1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht: Europa League heute im Live-Stream via SkyGo

Wer ein Sky-Abo besitzt, kann auch den Live-Stream über das Sky-Streaming-Portal SkyGo nutzen. SkyGo ist für alle Sky-Abonnenten kostenlos und ebenfalls über die mobilen Endgeräte wie Laptop, Tablet und Smartphone zu empfangen. Eine entsprechende Sky-Go-App steht im iTunes-Store (Apple-Geräte) und Google-Play-Store (Android-Geräte) zum Download (kostenlos) bereit.

Europa League: Die Gruppenphase vom 1. FSV Mainz 05

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 15.09.2016 Europa League 1. FSV Mainz 05 - St. Etienne 1:1 (0:0) 29.09.2016 Europa League FK Qäbälä - 1. FSV Mainz 05 2:3 (0:1) 20.10.2016 Europa League 1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht -:-



