Dank Turniersieg: Cibulkova löst Ticket für WTA Finals

Erfolg in Linz

Strahlende Siegerin: Dominika Cibulkova gewinnt das WTA-Turnier in Linz.

Linz - Das Feld der besten acht Spielerinnen für die WTA Finals ist komplett. Dominika Cibulkova sichert sich nach ihrem Turniersieg in Linz das letzte Ticket.

Die Slowakin Dominika Cibulkova hat sich durch ihren Turniersieg in Linz am Sonntag als letzte Spielerin für das WTA-Finale der besten Acht in Singapur (ab 23. Oktober) qualifiziert. Die ehemalige Australian-Open-Finalistin ist zum ersten Mal bei dem mit insgesamt sieben Millionen Dollar dotierten Saison-Abschluss dabei.

Die an Position zwei gesetzte Cibulkova hatte im Endspiel von Linz die Schweizerin Viktorija Golubic mit 6:3, 7:5 besiegt und ihren siebten Triumph auf der WTA-Tour gefeiert.

Die Weltranglistenerste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) steht bereits seit dem 22. August als Teilnehmerin des Finalturniers in Singapur fest. Weitere Starterinnen sind Wimbledonsiegerin Serena Williams (USA), Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen), Simona Halep (Rumänien), Karolina Pliskova (Tschechien), French-Open-Gewinnerin Garbine Muguruza (Spanien), Madison Keys (USA) sowie Cibulkova.

sid