In Malaysia: Hamilton rast vor Rosberg auf Pole

Red-Bull-Duo als erste Verfolger

Schnellster im Qualifying: Lewis Hamilton startet beim GP von Malaysia von der Pole Position.

Sepang - Mercedes ist auch beim Grand Prix von Malaysia eine Nummer für sich. Lewis Hamilton sichert sich im Qualifying zum Formel-1-Rennen die Pole Position vor Nico Rosberg.

Weltmeister Lewis Hamilton startet nach einer eindrucksvollen Vorstellung von der Pole Position in den Großen Preis der Formel 1 in Malaysia (Sonntag, 09 Uhr MESZ/RTL und Sky). In 1:32,850 Minuten lag der Mercedes-Star im Qualifying vor seine Teamkollegen Nico Rosberg und dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Ferrari musste sich Mercedes und Red Bull geschlagen geben: Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen stehen in der dritten Startreihe auf den Plätzen fünf und sechs.

sid