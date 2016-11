Schumacher künftig mit offiziellen Social-Media-Profilen

Facebook und Instagram

Michael Schumacher ist nun mit eigenen Profilen in den Sozialen Medien vertreten.

München - Formel-1-Star Michael Schumacher hat künftig einen eigenen Social-Media-Auftritt. Die Kanäle sollen vor allem dem Austausch der Fans dienen.

Rekordsieger Michael Schumacher ist künftig mit eigenen Profilen in den Sozialen Medien vertreten. Auf den Tag genau 22 Jahre nach dem Gewinn seines ersten von sieben WM-Titeln schaltete das Management des 47-Jährigen am Sonntag Profile bei Facebook und Instagram frei, ein eigener Twitter-Account soll folgen. "Herzlich willkommen in Michaels Fahrerlager", heißt es in der Eröffnungsnachricht.

Welcome everyone to Michael's paddock! We love to share memories with you and what better start could there be than the upcoming anniversary of Michael’s first world championship title. From November 13 this page will be our meeting place to collect and exchange memories and to celebrate Michael's many achievements, established as a thank you gesture to all you wonderful fans. #TeamMichael #TeamMS #keepfighting Ein von Michael Schumacher (@michaelschumacher) gepostetes Foto am 11. Nov 2016 um 10:22 Uhr

Die offiziellen Kanäle sollen vor allem als Austauschplattform für Fans dienen. "Die Seiten sind ein Dank an die Fans für ihre jahrelange Treue und Anteilnahme. Viele waren unsicher, was und wo sie sich äußern können", sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm, die die Einträge verwaltet, der Bild. Fans wollten sich austauschen, in Erinnerungen schwelgen und Schumacher und seine Erfolge feiern: "Das können sie jetzt hier tun, auf den offiziellen Seiten."

Rosberg begrüßt Schumacher auf Facebook

Nach einer am 25. Oktober begonnenen Testphase hat Schumachers Facebook-Seite inzwischen bereits rund 1,2 Millionen Follower. Auch Nico Rosberg, der am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn in der Formel 1 hat, begrüßte das Idol. "Welcome on social media, Michael", schrieb Rosberg und "teilte" Schumachers Facebook-Seite.

Schumacher war vor knapp drei Jahren beim Skifahren schwer gestürzt und befindet sich seit September 2014 in seiner Schweizer Wahlheimat in der Rehabilitation. Genaue Angaben zu seinem Zustand gibt es nicht.

