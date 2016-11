Alonso droht Vettel mit Crash: "Dann verliert er mehr Punkte"

Nach Vorfall beim Großen Preis von Brasilien

+ © AFP Lieferten sich schon so einige Duelle: Fernando Alonso (l.) und Sebastian Vettel. © AFP

Sao Paolo - Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Brasilien Fernando Alonso verärgert. Der kündigte an, der unfairen Fahrweise des Deutschen beim nächsten Mal zu kontern.

Wieder einmal dicke Luft um Sebastian Vettel: Nach dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag beschwerte sich der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso lautstark über die Fahrweise seines Nachfolgers bei Ferrari.

Der Heppenheimer habe ihm im Zweikampf um den siebten Rang von der Strecke gedrängt, erklärte Alonso, und drohte dem viermaligen Champion für die Zukunft mit einem Crash. "Da war eine Auslaufzone aus Asphalt, deshalb ist nichts passiert", sagt Alonso über den Zwischenfall in der Schlussphase des Regenrennens: "Aber wenn da eine Wand gewesen wäre, hätte ich entweder in die oder in ihn reinfahren können, was ich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch machen werde. Dann verliert er mehr Punkte als ich."

Vettel, der bereits beim vorherigen Rennen in Mexiko neben unflätiger Wortwahl am Boxenfunk auch durch unfaire Fahrweise aufgefallen und dafür bestraft worden war, beendete den vorletzten und chaotischen WM-Lauf in Sao Paulo auf Platz fünf, Alonso wurde Zehnter.

sid