Hockey-Nationalteam: Stefan Kermas neuer Trainer

Nachfolger für Altenburg

Mönchengladbach - Der deutsche Hockey-Verband hat einen neuen Trainer. Der 37-Jährige Stefan Kermas tritt die Nachfolge von Valentin Altenburg an.

Stefan Kermas wird neuer Trainer der deutschen Hockey-Herren. Wie der Deutsche Hockey-Bund am Freitag mitteilte, tritt der 37-Jährige die Nachfolge von Valentin Altenburg an. Unter der Regie des 35 Jahre alten Hamburgers hatten die DHB-Herren bei den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille gewonnen. Altenburg war Ende 2015 als Projektcoach bis Rio für den zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewechselten Markus Weise eingesprungen und kehrt nun in seinen U21-Job beim DHB zurück. Bei den Damen, die ebenfalls Olympia-Bronze holten, macht Jamilon Mülders weiter. Der Erfolgscoach hat einen unbefristeten Vertrag, eine Umbesetzung stand hier nicht zur Debatte.

dpa