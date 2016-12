Luitz auf Podestkurs, Neureuther Sechster

Riesenslalom in Frankreich

+ © dpa Felix Neureuther liegt nach dem ersten Durchgang auf Platz sechs. © dpa

Val d‘Isere - Ski-Rennläufer Stefan Luitz (Bolsterlang) hat beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Val d'Isere gute Chancen auf eine Podestplatzierung.

Der 24-Jährige, der auf der "Bellevarde"-Piste zwei seiner drei Podiumsplätze im Weltcup eingefahren hat, belegt nach dem ersten Lauf des Rennens mit 0,65 Sekunden Rückstand auf den Franzosen Alexis Pinturault den zweiten Platz. Felix Neureuther (Partenkirchen/+1,22) teilt sich mit dem Norweger Leif Kristian Haugen den sechsten Rang.

"Es ist ein sehr schwieriger Hang, eine schwierige Piste. Aber ich habe hier sehr gute Erinnerungen, vielleicht lief es deswegen so gut", sagte Luitz im ZDF. Neureuther will im zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr) mehr riskieren: "Ich denke, dass hier der Mut belohnt wird. Ich war streckenweise leider zu passiv. Man muss ein taktisch cleveres Rennen fahren und die Eier in die Hand nehmen."

Hinter Luitz belegt Gesamt-Weltcupsieger Marcel Hirscher (Österreich/+0,67) den dritten Platz vor seinen Landsmännern Roland Leitinger (+1,05) und Philipp Schörghofer (+1,20).

SID