Nach Rosberg-Rücktritt: Mercedes erhält kuriose Job-Bewerbungen

Stuttgart - Nach dem überraschenden Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg hat Mercedes zahlreiche kuriose Bewerbungen um das vakante Cockpit in der kommenden Formel-1-Saison erhalten.

Via Twitter veröffentlichte der Rennstall Mercedes nach dem überraschenden Rücktritt von Nico Rosberg etliche Auszüge aus E-Mails, in denen sich beispielsweise Gabelstapler-Fahrer, Spielkonsolen-Zocker ohne Führerschein oder ein vermeintlicher Jugendkumpel des niederländischen Formel-1-Jungstars Max Verstappen als Fahrer anboten.

"Ich bin Manager eines Warenlagers und habe dementsprechend viel Erfahrung mit Gabelstaplern", schrieb einer der Bewerber: "Außerdem fahre ich jeden Morgen acht Kilometer zur Arbeit. Manchmal bremse ich vor Kurven extra spät, um mein imaginäres KERS-System aufzuladen." Ein anderer Interessent teilte mit: "Zwar stimmt es, dass ich noch nie in einem Rennauto, geschweige denn in einem echten Auto gesessen habe. Aber ich habe über 1000 virtuelle Runden in einem Online-Spiel gedreht. Der Umstieg sollte mir leicht fallen."

Weil Rosberg mit seinem Rücktritt am Freitag auch sein eigenes Team überrascht hat, ist völlig unklar, wer im nächsten Jahr das zweite Mercedes-Cockpit neben Ex-Weltmeister Lewis Hamilton besetzt. Weil die meisten Top-Fahrer bereits mit gültigen Verträgen bei anderen Teams ausgestattet sind, ist unter anderem der 22-jährige Pascal Wehrlein, derzeit noch ohne Vertrag für 2017, ein Kandidat. Hier finden Sie die Stimmen zum Rücktritt Rosbergs.

