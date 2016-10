Neuer NBA-Spieler kommt zu den Bayern

US-Guard mit berühmtem Vater

+ © dpa Bayern-Coach Sasa Djordjevic. © dpa

München - Die Bayern-Basketballer bekommen schlagkräftige Unterstützung auf der Spielmacher-Position: Mit Nick Johnson kommt ein 23-jähriger NBA-Profi, der zuletzt für Orlando gespielt hat.

Die Basketballer des FC Bayern haben einen neuen Spielmacher gefunden. Die Münchner verpflichteten den amerikanischen Guard Nick Johnson, der 23 Jahre alte frühere NBA-Profi unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. „Wir haben uns ja bewusst länger Zeit gelassen, und jetzt sind wir sehr froh, dass sich das Zuwarten gelohnt hat“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic in einer Mitteilung am Samstag. „Nick ist unser Wunschspieler für die Guard-Position, auf der wir uns aufgrund der hohen Belastungen einer langen Saison unbedingt verstärken wollten.“

Ob Johnson bereits beim Bundesliga-Heimspiel gegen die Walters Tigers Tübingen an diesem Samstag (20.30 Uhr) im Aufgebot stand, sollte sich erst kurzfristig entscheiden. Die Bayern waren mit einer Lücke neben Stamm-Aufbauspieler Alex Renfroe in die Spielzeit gegangen.

Johnson absolvierte in der Saison 2014/15 28 Spiele für die Houston Rockets in der NBA und gehörte zuletzt dem Kader der Orlando Magic an. Er ist der Neffe des inzwischen gestorbenen Dennis Johnson, der drei NBA-Titel gewann und Mitglied der Basketball-Ruhmeshalle ist.

dpa