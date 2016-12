Neureuther mit Rückstand nach erstem Riesenslalom-Lauf in Val d'Isère

Hirscher führt

+ © dpa Felix Neureuther kann mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden sein. © dpa

Val d'Isère - Felix Neureuther geht mit großem Rückstand auf die Podiumsplätze in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms von Val d'Isère.

Der deutsche Ski-Routinier war am Sonntag 1,62 Sekunden langsamer als der führende Österreicher Marcel Hirscher, der nach 30 Startern mit einer Hundertstelsekunde vor Mathieu Faivre aus Frankreich an der Spitze rangierte. Auf Rang drei, den Faivres Landsmann Thomas Fanara innehatte, fehlten Neureuther 1,18 Sekunden. Er rangierte damit auch außerhalb der Top Ten. Stefan Luitz hatte nach einer verpatzten Fahrt 2,71 Sekunden Rückstand auf die Spitze und musste um die Teilnahme am zweiten Durchgang ab 13.00 Uhr bangen.

dpa