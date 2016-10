Rad-Star Sagan verteidigt WM-Titel - Deutsche abgehängt 

Titelkämpfe in Katar

Trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des Weltmeisters: Peter Sagan sprintet zum Sieg.

Doha - Peter Sagan rast zum zweiten Mal nacheinander zum WM-Titel. Der Slowake verweist in Katar Mark Cavendish auf Platz zwei. Deutsche Fahrer spielen überraschend keine Rolle.

Auch nach 50 Jahren muss Deutschland weiter auf einen Straßenrad-Weltmeister warten. Die deutschen Radprofis um André Greipel und Co. waren am Sonntag bei den Titelkämpfen in Doha chancenlos. Stattdessen holte sich nach 257,3 Kilometern Peter Sagan (Slowakei) den Sieg vor Mark Cavendish (Großbritannien) und Tom Boonen (Belgien).

Die Hoffnung auf den WM-Titel hatte sich bei Temperaturen von über 35 Grad schon auf der Schleife durch die Wüste nach gut 80 Kilometern zerschlagen, als bei einer Windkantenattacke der Anschluss verpasst wurde. Einzig John Degenkolb war zunächst in der Spitzengruppe, fiel dann aber wegen eines Defekts zurück. Stundenlang schufteten die deutschen Fahrer vergeblich in der Verfolgergruppe. Schon vor den letzten drei Runden auf der künstlichen Insel "The Pearl" hatten bis auf Greipel alle deutsche Fahrer aufgegeben.

Der Bund Deutscher Radfahrer beendete damit die WM mit fünf Medaillen, davon zwei goldene durch Tony Martin und U23-Starter Marco Mathis im Einzelzeitfahren.

dpa