Robert Harting und Julia Fischer haben geheiratet

Trauung in Berlin

+ © dpa Harting und Fischer haben geheiratet. © dpa

Berlin - Robert Harting hat sich getraut: Der 31 Jahre alte Diskus-Olympiasieger von London hat am Freitag in Berlin seine Freundin Julia Fischer (26) geheiratet.

Olympiasieger Robert Harting und seine Diskus-Kollegin Julia Fischer haben geheiratet. „Das war ein toller Tag, unkompliziert und schön - wie wir es wollten. Wir wollten auf jeden Fall etwas Urbanes und keine kitschige Märchenhochzeit“, sagte Harting der „Bild am Sonntag“ zu den Feierlichkeiten am Freitag in Berlin-Kreuzberg. Die standesamtliche Trauung fand nach Informationen des Blattes im Rathaus Pankow statt. Harting trug einen blauen Anzug mit Fliege, Fischer ein weißes ärmelloses Kleid.

Das Paar ist bereits einige Jahre befreundet, zuletzt traten beide bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an. Der dreifache Weltmeister Harting (31) scheiterte dabei, gehandicapt durch einen Hexenschuss, in der Qualifikation. Sein Nachfolger als Goldmedaillengewinner wurde sein Bruder Christoph. Die 26 Jahre alte Vize-Europameisterin Fischer galt als Medaillenkandidatin, belegte aber nur Rang neun.

