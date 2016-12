Rodel-Rekord für Hüfner - Enttäuschung für Loch in Lake Placid

Teamstaffel nicht erfolgreich

Lake Placid - Zahlreiche deutsche Rodler scheitern mal wieder an der schwierigen Bahn in Lake Placid. Die Europameisterin feiert dagegen einen überraschenden Erfolg - und stellt einen alten Rekord ein.

Rekord-Rodlerin Tatjana Hüfner konnte ihren Erfolg in Lake Placid auch Stunden später kaum begreifen, Olympiasieger Felix Loch verzweifelte dagegen erneut an der tückischen Eisrinne. „Ich hätte nie gedacht, dass ich auf dieser Bahn mal gewinne“, sagte die Erfurterin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dank des überraschenden 37. Weltcup-Erfolgs ihrer Karriere zog sie mit der bisherigen Rekordhalterin Sylke Otto gleich. „Eigentlich bedeuten mir solche Rekorde nicht wirklich viel. Und doch macht dieser Rekord mich ein stückweit stolz.“ Sie sei selbst noch gegen Otto gefahren und wisse, was für eine tolle Sportlerin sie war.

Felix Loch enttäuscht

Loch schlitterte im Nordosten der USA dagegen mal wieder deutlich am Podest vorbei. Als bester der deutschen Herren war er am Freitag nur auf den sechsten Rang gefahren. Ralf Palik, Julian von Schleinitz und Johannes Ludwig fuhren auf die Ränge sieben bis neun, den Sieg holte sich der US-Amerikaner Tucker West. „Am Ende habe ich zu viele Fehler gemacht für mehr“, sagte der enttäuschte Loch, der dennoch die Führung im Gesamtweltcup behielt. Die hat nun auch Hüfner inne, weil ihre größte Konkurrentin Natalie Geisenberger in Lake Placid Fünfte wurde. Julia Taubitz und Dajana Eitberger fuhren auf die Ränge acht und neun.

Doppelsitzer Eggert/Benecken mit nächstem Sieg

Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken erwischten dagegen wie schon im Vorjahr einen perfekten Start in die neue Saison. Nach ihrem Auftakterfolg vergangene Woche in Winterberg holten sie sich auch den Sieg in den USA. „Unser Ziel muss jetzt sein, weiter fehlerfreie Rennen zu fahren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Eggert, der auch über die komplizierte Bahn in Lake Placid sprach: „Man muss sich vorstellen, man legt sich in die Waschmaschine und macht mal das Schleuderprogramm an“. Das merkten vor allem die Olympiasieger und Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt, die sich zahlreiche Fahrfehler leisteten und nur Achte wurden.

Nicht ideal lief es zum Abschluss des US-Weltcups auch für die deutsche Team-Staffel. Loch, Hüfner und Eggert/Benecken landeten am Samstag nach einigen Fehlern nur auf dem siebten Platz.

