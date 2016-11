Rosberg über Schumacher: "Anteil an diesem Erfolg"

Weltmeister dankt Ex-Champ

+ © Srdjan Suki Weltmeister Nico Rosberg bedankte sich auch bei Michael Schnumacher. Foto: Srdjan Suki © Srdjan Suki

Abu Dhabi -Große Geste von Nico Rosberg: Nach dem Gewinn seines ersten Weltmeister-Titels in der Formel 1 dankte er seinem ehemaligen Teamkollegen Michael Schumacher.

Nico Rosberg hat nach eigener Einschätzung seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft auch Rekordchampion Michael Schumacher zu verdanken. Der Kerpener war von 2010 bis 2013 der erste Teamkollege des gebürtigen Wiesbadeners bei Mercedes und leistete viel Aufbauarbeit bei dem Werksteam.

"Ich hoffe, dass er es mitbekommt, dass ich hier gewonnen habe. Er hat auch einen Anteil an diesem Erfolg", sagte Rosberg nach seinem Triumph im Saisonfinale von Abu Dhabi. "Er war drei Jahre hier, hat gepusht drei Jahre, dass das Team vorankommt. Es war ein sehr interessantes Erlebnis, mit Sicherheit habe ich von diesem Erlebnis einiges auf den Weg mitgenommen."

Schumacher hatte Ende 2013 einen schweren Skiunfall. Wie es dem siebenmaligen WM-Sieger geht, ist nach wie vor unklar. Der mittlerweile 47-Jährige hatte sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen und war monatelang im künstlichen Koma gelegen. Nach einem langen Krankenhaus-Aufenthalt wurde er in sein Haus in der Schweiz am Genfer See verlegt.

