Bode Miller vor Comeback im Weltcup

München - Nachdem sich der US-Skistar Bode Miller im März 2014 bei seinem letzten Weltcup im Schweizer Lenzerheide verabschiedet hatte, steht der 39-Jährige nun möglicherweise vor einem Comeback.

US-Skistar Bode Miller hat seinen Traum vom Comeback im Weltcup offenbar noch nicht aufgegeben. Der 39-Jährige wurde vom amerikanischen Skiverband in das alpine Weltcup-Team für den WM-Winter 2016/17 berufen. Ob Miller tatsächlich in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, ist gleichwohl offen: Auf der Internetseite des Verbandes steht bei seinem Namen "tbd" (to be determined), also "noch festzulegen".

Miller fuhr im März 2014 beim Saisonfinale im Schweizer Lenzerheide letztmals im Weltcup. Bei seinem Comeback im Februar 2015 zur Heim-WM in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado 2015 stürzte er im Super-G und zog sich einen Sehnenriss in der Wade zu. Damit waren die Titelkämpfe für den Kombi-Olympiasieger von Vancouver 2010 vorzeitig zu Ende.

Derzeit befindet sich Miller in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit seinem langjährigen Ausrüster (Head). Beim Training des US-Teams in Copper Mountain war er zuletzt auf seiner neuen Skimarke (Bomber) unterwegs, deren Miteigentümer er ist.

