Nach Pistenwechsel: Neureuther „zuversichtlich“ für weitere Rennen

Zweiter Weltcup im Riesenslalom

+ © dpa Felix Neureuther zeigte sich zuletzt in mittelmäßiger Verfassung. © dpa

Val d'Isère - Nach einem enttäuschenden 16. Platz beim ersten Riesenslalom der Weltcup-Saison ist das deutsche Ski-Ass Felix Neureuther für die folgenden Rennen zuversichtlich.

Ski-Rennläufer Felix Neureuther hofft nach dem Pistenwechsel von der „OK“ auf die „Bellevarde“ beim zweiten Weltcup in Val d'Isère binnen einer Woche auf bessere Ergebnisse. Er fahre „zuversichtlich“ zurück nach Hochsavoyen, sagte der Partenkirchner (32) nach Trainingstagen im Schweizer Zinal. Auf der „OK“ hatte Neureuther am vergangenen Wochenenden im Riesenslalom einen enttäuschenden 16. Platz belegt.

Am Samstag und Sonntag (jeweils 9.30 Uhr/12.30 Uhr) stehen nun erneut ein Riesenslalom und der zweite Slalom des WM-Winters auf dem Programm. „An die Rennen auf der ‚Bellevarde‘-Piste habe ich gute Erinnerungen“, sagte Neureuther, der bei der WM 2009 dort Vierter im Slalom geworden war: „Der Hang ist sehr schwierig, und man muss sich ziemlich überwinden, dort zu attackieren. In den vergangenen Jahren kam ich mit dieser Herausforderung gut zurecht und konnte positive Ergebnisse einfahren.“

Rebensburg: Weiß an welchen Schrauben ich drehen muss

Das gilt auch für Neureuthers Teamkollege Stefan Luitz (Bolsterlang). Der Allgäuer fuhr auf der „Bellevarde“ zwei seiner drei Podestplätze im Weltcup ein. Auch er gehört zum Aufgebot fürs Wochenende.

Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg muss am Samstag (10.30/13.30 Uhr) in Sestriere/Italien beim Riesenslalom ran. „Die Rennen in Nordamerika waren nach meiner Verletzung erste, echte Härtetests in allen drei Disziplinen“, sagte sie: „Ich weiß jetzt, an welchen Stellschrauben ich noch drehen muss. Auf den Riesenslalom in Sestriere bin ich gespannt, da ich den Hang nicht kenne.“ Am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) steht dort noch ein Slalom an.

SID