Tennis: Murray erklimmt die Weltranglistenspitze

Djokovic vom Thron gestoßen

+ © AFP Die neue Nummer eins der Tennis-Welt: Andy Murray löst nach seinem Finaleinzug in Paris Novak Djokovic ab. © AFP

Paris - Andy Murray ist ab Montag die neue Nummer eins der Tennis-Welt. Mit seinem Finaleinzug beim ATP-Turnier in Paris löst der Schotte seinen serbischen Kumpel Novak Djokovic ab.

Olympiasieger Andy Murray ist erstmals die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Der 29 Jahre alte Schotte profitierte beim ATP-Masters in Paris am Samstag vom Verzicht seines Halbfinal-Gegners Milos Raonic aus Kanada. Murray verdrängt damit am Montag den Serben Novak Djokovic nach 122 Wochen von der Spitze des Rankings.

Djokovic war seit dem 7. Juli 2014 ununterbrochen die Nummer eins, in Paris war er im Viertelfinale am Kroaten Marin Cilic gescheitert. Am längsten Branchenführer war der Schweizer Roger Federer mit 237 Wochen.

Andy Murray steht als 26. Spieler in der Geschichte der Rangliste auf Position ein, er ist zugleich der erste Brite überhaupt. Erstmals wurde ein Ranking am 23. August 1973 veröffentlicht, ganz oben stand damals der Rumäne Ilie Nastase.

Liste der Weltranglisten-Ersten im Männertennis seit 2000