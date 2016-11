WWE in München: Live-Ticker zu Tim Wieses Wrestling-Debüt 

„The Machine“ steigt in den Ring

+ © Facebook: Tim Wiese Tim Wiese auf dem Münchner Flughafen im Cockpit eines Flugzeugs. © Facebook: Tim Wiese

München - Der Ex-Bundesliga-Torwart Tim Wiese kämpft heute erstmals für die WWE. Zum Live-Ticker zu Tim Wieses Wrestling-Debüt in der Münchner Olympiahalle.

+++ +++ Der rote Teppich ist an der Olympiahalle ausgerollt - und dort tummeln sich schon so einige VIP-Gäste. Fußball-Kommentator Wolff Fuss will Tim Wiese ebenso live sehen wie ZDF-Sportfrau Anna Kraft und Fitness-Star Sophia Thiel.

+++ Tim Wiese wird heute in München mit dem Kampfnamen „The Machine“ antreten. Das gab der frühere Bundesliga-Torwart am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Start der WWE-Deutschlandtour bekannt. "Es gibt nur ein Ziel: Zerstörung. Ich will Gas geben und freue mich darauf", betonte Wiese.

+++ Tim Wiese bekommt zu seinem Wrestling-Debüt mehrere erfahrene WWE-Superstars an die Seite gestellt. Er wird in einem 6-Mann-Tag-Team-Match zusammen mit Cesaro und Sheamus gegen das Duo The Shining Stars und Bo Dallas antreten.

+++ Die WWE-Show in der Münchner Olympiahalle beginnt um 19.30 Uhr.

+++ Schon am Mittwoch wurde Tim Wiese den WWE-Fans in der Frankfurter Festhalle präsentiert. Seine Tag-Team-Partner Sheamus und Cesaro holten ihn in den Ring. Wiese kam in Straßenkleidung und klatsche die Fans ab. Hier seht Ihr den Einzug im Video.

+++ Witzig: Tim Wieses Tag-Team-Partner Cesaro und Sheamus kamen am Mittwoch in Bundesliga-Trikots in die Frankfurter Festhalle. Cesar trug ein Eintracht-Trikor. Sheamus kam im Bayern-Trikot.

+++ 117 Kilo zeigt die Waage aktuell bei Tim Wiese an. Eine schlanke Figur wie auf dem Fußball-Platz kann er im WWE-Ring ja auch nicht präsentieren. "Klar hätte ich auch mit 90 Kilo antreten können“, sagte er der „Sport Bild“. „Damit siehst Du im Wrestling aber wie ein Lappen aus. Das wollen wir ja nicht. Ich bin eine deutsche Eiche, eine deutsche Maschine, ich muss meinen Mann stehen. Das kann ich nicht mit 90 Kilo." Am Donnerstagnachmittag postete er ein aktuelles Body-Bild auf Facebook.

+++ 6.000 Kalorien futterte Tim Wiese nach eigenem Bekunden jeden Tag während seines Trainings für die WWE. "Mein Höchstgewicht lag bei 133 Kilo, das war während der Muskelaufbau-Phase."

+++ Der Twitter-Hashtag zur WWE-Veranstaltung in München lautet #WWEMunich.

+++ Ein WWE-Star gibt sich schon am Nachmittag in München die Ehre: Universal-Champion Kevin Owens signiert ab 15.00 Uhr im „Saturn“ auf der Theresienhöhe Autogramme.

Diese WWE-Matches wird es am Mittwoch bei Tim Wieses Debüt in München geben

Bei der WWE-Show in der Münchner Olympiahalle stehen neben Tim Wieses Six-Man-Tag-Team-Match auch noch andere Kämpfe auf dem Programm. Das ist die Match-Card für die Olympiahalle.