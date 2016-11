An Schoko-Riegel verschluckt: Neuseeländer stürzen 35 Meter tief

Glück im Unglück

Wellington - Eigentlich sollte ein Schoko-Riegel für Freude sorgen, doch in Neuseeland entkamen ein Autofahrer und seine Mutter während der Fahrt nur knapp schweren Verletzungen. Was der Schoko-Riegel damit zu tun hat:

Ein Auto ist in Neuseeland von der Straße abgekommen und 35 Meter tief in einen Fluss gestürzt, aber der Fahrer und seine Mutter überlebten den Unfall nur leicht verletzt. Der Mann verlor bei Hawke's Bay an der Ostküste der Nordinsel bei schwerem Regen die Kontrolle über das Fahrzeug, weil er sich an einem Schoko-Riegel verschluckte, wie die Polizei dem Nachrichtenportal stuff.co.nz am Mittwoch sagte.

„Es goss in Strömen. Der Fahrer trat auf die Bremse, um an den Rand zu fahren, geriet aber ins Schleudern, und das Fahrzeug kam von der Straße ab“, sagte Polizeisprecher Grant Marshall. „Wir sind baff, dass die beiden das überlebt haben.“ Das Auto hatte Totalschaden.

