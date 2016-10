Nach verdächtigem Gepäckstück im ICE: Sperrung aufgehoben

Polizei vor Ort

+ © picture alliance / dpa Archivbild: In einem ICE in Baden-Baden wurde ein verdächtiges Gepäckstück entdeckt. Der Bahnhof ist gesperrt. © picture alliance / dpa

Baden-Baden - Verdächtige Gegenstände wurde im ICE gefunden: Nach einem Polizeieinsatz am Bahnhof ist der Zugverkehr wieder eingeschränkt möglich. Bereits am Dienstag gab es eine Bombendrohung auf der Strecke.

Verdächtiges Gepäck in einem ICE hat über Stunden den Zugverkehr auf der Rheintalstrecke lahmgelegt, der Bahnhof in Baden-Baden wurde gesperrt. Nach Angaben der Bundespolizei mussten am Donnerstagmorgen 400 Reisende einen ICE von Zürich nach Hamburg verlassen. Auch andere Züge und Hunderte Reisende waren betroffen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot und zwei Sprengstoffhunden vor Ort. Gefunden wurde zunächst nichts. Inzwischen wurde die Sperrung aufgehoben.

++Update++

Sperrungen am Bhf. #BadenBaden werden aufgehoben, nur Gl. 4 bleibt gesperrt. Zugverkehr eingeschränkt wieder möglich.#BPol*fv — Bundespolizei Bw (@bpol_bw) 13. Oktober 2016

ICE-Reisende hätten dem Zugpersonal verdächtige Gegenstände gemeldet, darunter einen Koffer. Zumindest beim Koffer gaben die Hunde Entwarnung. Nun werden die möglichen Besitzer des Gepäcks befragt, hieß es. Reisende, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz drängten, wurden mit Bussen weiterbefördert. Die Bundespolizei rechnete mit Zugverspätungen und Ausfällen.

Der gesamte Zugverkehr auf der Rheintalstrecke ist deswegen gesperrt. Erst am Dienstag war die gleiche Strecke wegen einer Bombendrohung am Bahnhof von Rastatt gesperrt. Es wurde aber nichts Verdächtiges gefunden.

dpa