Deutsches Paar bei Bootstour verunglückt: Leiche gefunden

Drama vor Italiens Küste

Venedig - Die Suche nach zwei deutschen vermissten Touristen bei Venedig läuft das ganze Wochenende. Dann entdecken die Retter eine Leiche.

Zwei deutsche Touristen sind mit einem Boot in der Nähe von Venedig verschwunden. Die Leiche einer Frau konnte am Sonntagabend aus dem Meer geborgen werden, teilte die Küstenwache des Ortes Caorle mit. Von dem Mann fehle weiter jede Spur. Die Suche soll am Montag weitergehen. Das Paar aus Bad Mergentheim in Baden-Württemberg war in der Nacht zum Samstag verschwunden.

Sie waren wohl in einer Lagune bei der Stadt Caorle östlich von Venedig unterwegs. Wegen schlechten Wetters könnten sie auf das Meer abgetrieben sein. Die Retter konnten am Sonntag das Boot bergen. Es war zuvor umgekippt gesichtet worden.

Italienische Medien berichteten, das kleine Boot habe möglicherweise einen Motorschaden gehabt. Die beiden rund 50-Jährigen seien trotz schlechten Wetters unterwegs gewesen, um ihre Unterkunft am Wasser zu erreichen. Angeblich konnten sie noch einen Fischer alarmieren.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte am Samstagabend, die zuständige deutsche Auslandsvertretung sei eingeschaltet. Gemeinsam mit den Behörden vor Ort bemühe man sich um Aufklärung.

