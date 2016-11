Flugzeug mit brasilianischem Erstligateam abgestürzt

Fußballmannschaft auf dem Weg nach Kolumbien

+ © afp Das Fußballteam von Chapecoense. © afp

Bogotá - Der Verein Chapecoense sollte am Mittwoch in Medellín zum Finale des Südamerika-Cups antreten. Doch auf dem Flug nach Kolumbien stürzt die Maschine an einem Berg ab. Nach ersten Angaben gibt es Überlebende.

Tragisches Flugzeugunglück in Südamerika: Gegen 22.00 Uhr Ortszeit ist am Montagabend eine Maschine mit der Mannschaft des brasilianischen Fußballteams Chapecoense rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt.

An Bord befanden sich neun Besatzungsmitglieder und 72 Passagiere. Nach Angaben von Behörden überlebten mindestens sechs Personen.

Die Unglücksursache steht noch nicht fest.

+++ "Wir wissen noch nicht, ob dem Flugzeug das Benzin ausgegangen ist, es einen technischen Defekt gab oder ob das schlechte Wetter die Ursache war", sagte Elkin Ospina, Bürgermeister von La Ceja, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Absturzstelle kann aufgrund des schlechten Wetters in dem Gebiet nur über Land erreicht werden. Das teilte der Flughafen von Medellín mit.

+++ Polizisten hätten inzwischen die schwer zugängliche Unglücksstelle am Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión erreicht. Die Gegend sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungs-Hubschrauber der Luftwaffe habe seinen Einsatz abbrechen müssen.

+++ Die Piloten des in Kolumbien abgestürzten Flugzeuges sollen vor dem Unglück Probleme mit der Elektronik der Maschine gemeldet haben. Das teilte die Flughafenbehörde von Medellín in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf den Kontrollturm über Twitter mit.

+++ Ein aus Brasilien kommendes Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt. Dies sagten Flugbehörden des Departements Antioquia am frühen Dienstag dem Fernsehsender Caracol. Die Maschine sei bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión vom Radar verschwunden, teilte der Leiter der Luftfahrtbehörde von Antioquia, Alfredo Bocanegra, mit.

+ Die Unglücksstelle bei Google Earth. © dpa/Google Earth An Bord der Charter-Maschine war das brasilianische Erstliga-Fußballteam Chapecoense, das am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atlético Medellín bestreiten sollte. Auch sechs Journalisten des Senders Fox Sport Brasil flogen mit.

Es gebe anscheinend Überlebende, teilte der Flughafen Flughafen José María Cordóva de Rionegro auf Twitter mit.

Confirmado, la aeronave con matrícula CP2933 * transportaba al equipo @ChapecoenseReal. Al parecer hay sobrevivientes. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29. November 2016

Behörden in La Unión gaben an, es seien sechs Menschen verletzt geborgen worden. Rettungsteams seien auf dem Weg zur mutmaßlichen Unfallstelle, hieß es weiter.

Das kolumbianische Medium Antnoticias.com twitterte folgende Bilder, die Einsatzkräfte vor Ort zeigen sollen.

#Aestahora Organismos de socorro trasladan varios de los sobrevivientes del #Chapecoense a clínicas y hospitales del Oriente Antioqueño pic.twitter.com/rMWxf1Z2gj — Antnoticias (@Antnoticias) 29. November 2016

+ Die Avro RJ vor dem Abflug. © Twitter Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Wie der Flughafen Rionegro per Pressemitteilung verlautbaren ließ, setzte der Flieger vor dem Absturz einen Notruf wegen Problemen mit der Elektronik ab. Laut der brasilianischen Webseite O Globo könnte auch Treibstoffmangel der Grund für den Absturz gewesen sein.

Bei der verunglückten Maschine handele es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. An Bord befanden sich nach Angaben des Flughafens von Medellín insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder.

Chapecoense ist ein Verein aus Chapecó im südbrasilianischem Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen ist. Das Fußballteam war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen.

Flightradar24, ein Online-Dienst zur Echtzeit-Positionsdarstellung von Flugzeugen hat dazu folgenden Tweet veröffentlicht, der den Absturz bestätigt:

dh/dpa/afp/sid