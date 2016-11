Frau (63) bleibt in Straßenbahntür hängen und wird mitgeschleift

Bahnfahrer erlitt Schock

Köln - Eine 63 Jahre alte Frau ist in Köln von einer Straßenbahn mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte entsprechende Medienberichte. Nach seinen Angaben wollte die Frau am Montag in die Straßenbahn steigen. Jedoch schlossen sich die Türen, und die Hände der 63-Jährigen wurden eingeklemmt. Die Straßenbahn fuhr an und schleppte die Frau mehrere Meter mit, bis ein Fahrgast die Notbremse zog.

Die schwer verletzte Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden, der Bahnfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei stellte den Straßenbahnwagen sicher um zu untersuchen, wie sich der Unfall ereignen konnte.

dpa

