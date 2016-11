Gestohlenes Affenbaby in australischen Zoo zurückgekehrt

Zwei Tage nach Entführung

Helensburgh - Ein vier Wochen altes Affenbaby ist knapp zwei Tage nach seiner Entführung aus einem australischen Zoo wiedergefunden worden.

Das Junge solle untersucht und dann so schnell wie möglich zu seiner Mutter zurückgebracht werden, teilte der Wildpark Symbio am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit. Diebe hatten das noch namenlose Zwergseidenäffchen zusammen mit seinem 10 Jahre alten Vater Gomez und seiner ein Jahr alten Schwester Sofia in der Nacht zu Samstag aus dem Zoo in der Stadt Helensburgh gestohlen. Von den beiden anderen Tieren fehlt noch jede Spur.

Nach einem Bericht des „Guardian“ hat die Polizei am Sonntag zwei verdächtige Männer festgenommen. Das Neugeborene fanden die Beamten im Auto der beiden. Nähere Informationen wurden zunächst nicht bekannt. Der Zoo hatte die Bevölkerung per Facebook um Mithilfe bei der Suche nach den Affen gebeten.

dpa