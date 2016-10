Hurrikan "Matthew": Mindestens 23 Tote - Wahl abgesagt

Wirbelsturm zerstört große Gebiete

+ © AFP Der Hurrikan "Matthew" hat große Gebiete Haitis verwüstet. © AFP

Port-au-Prince - Auf seinem Weg durch die Karibik hat Hurrikan "Matthew" eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Die Zahl der Opfer steigt, in Haiti wurde die Präsidentenwahl abgesagt.

Der schwere Hurrikan "Matthew" hat in Haiti mindestens 23 Menschen in den Tod gerissen. 27 Menschen wurden verletzt und drei weitere galten als vermisst, wie der Zivilschutz am Donnerstag mitteilte. Über 21.000 Haitianer hatten Schutz in Notunterkünften gesucht. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen, weil aus dem am stärksten betroffenen Department Grand'Anse noch keine Informationen vorlagen.

Der Wirbelsturm der Kategorie 4 hatte den Karibikstaat am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um und Straßen wurden überschwemmt. Die besonders stark betroffene Region im Südwesten wurde vom Rest des Landes abgeschnitten.

Die Wahlbehörde sagte die für Sonntag geplante Präsidentenwahl wegen der Folgen von "Matthew" ab. Ein neuer Termin soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Damit ist vorerst kein Ende der seit Monaten andauernden politischen Krise in dem völlig verarmten Karibikstaat in Sicht.

dpa