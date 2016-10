Karambolage auf Autobahn - Zwei Schwerverletzte

A4 in Sachsen

Pulsnitz/Görlitz - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A4 sind östlich von Dresden neun Autos zusammengekracht. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Sechs Menschen wurden am Samstag nahe Pulsnitz verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Ein 66-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, seine zehn Jahre jüngere Ehefrau kam in ein Krankenhaus. Ein dreijähriges Mädchen und ihr fünfjähriger Bruder erlitten leichte Verletzungen und wurden zusammen mit der Mutter ambulant behandelt. Ein weiterer Autofahrer zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu.

Die Feuerwehr war mit 40 Helfern im Einsatz und versorgte mit vier Rettungswagen die Verletzten. Das Technische Hilfswerk sperrte die Autobahn. Es kam zu einem rund 30 Kilometer langen Rückstau bis Dresden. Erst am Abend löste sich die Kolonne auf.

Ursache des Unfalls waren nach ersten Erkenntnissen zu geringer Sicherheitsabstand und ein Bremsmanöver, so dass die Fahrzeuge ineinander fuhren. Wegen des kirchlichen Feiertages Allerheiligen in Polen verbunden mit dem verlängerten Wochenende seien Tausende Autos in das Nachbarland unterwegs gewesen, hieß es.

