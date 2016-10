Kein Kuchen für Schwule? Bäckerei scheitert mit Klage 

Laden hatte sich geweigert, Auftrag anzunehmen

Das Urteil steht: Die nordirische Bäckerei muss in Zukunft auch Kunden beliefern, deren sexuelle Ansichten sie nicht teilt.

Belfast - Eine nordirische Bäckerei ist mit ihrer Weigerung, einen Kuchen für eine Schwulen-Organisation zu backen, vor Gericht gescheitert.

Am Montag entschied ein Berufungsgericht in Belfast, dass die Bäckerei den Auftraggeber aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert hatte. Vor zwei Jahren hatte der Aktivist Gareth Lee bei der Ashers Baking Company einen Kuchen in Auftrag gegeben: Er solle ein Bild der Sesamstraßen-Lieblinge Bert und Ernie und die Aufschrift „Support Gay Marriage“ (unterstützt die gleichgeschlechtliche Ehe) haben.

Dies sei ein Widerspruch zu ihrem Glauben und den Lehren der Bibel, sagte Bäckerei-Manager Daniel McArthur damals und weigerte sich, den Auftrag auszuführen. Die nordirische Gleichstellungskommission zog vor Gericht und bekam nun Recht. Der Gerichtsentscheid bestätige die rechtliche Verpflichtung von Dienstleistern, nicht aufgrund sexueller Orientierung zu diskriminieren, teilte die Kommission mit. In Nordirland dürfen homosexuelle Paare anders als im Rest Großbritanniens nicht heiraten.

