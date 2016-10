Kleinflugzeug in Malta verunglückt - Keine Frontex-Maschine

Luqa - Am internationalen Flughafen von Malta ist ein militärisches Kleinflugzeug verunglückt. Mindestens fünf Menschen sollen bei dem Unfall ums Leben gekommen sein, berichtete die „Times of Malta“.

Der Zeitung zufolge stürzte die luxemburgische Maschine kurz nach dem Abflug am Montagmorgen nahe der Startbahn in Luqa ab und ging in Flammen auf. Eine Sprecherin der EU-Grenzschutzagentur Frontex dementierte auf Anfrage Medienberichte, wonach es sich bei dem Flugzeug um eine von Frontex genutzte Maschine gehandelt haben sollte. Das Flugzeug soll Platz für etwa zehn Menschen geboten haben.

Auch der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zufolge hat das verunglückte Kleinflugzeug keine Verbindung zu Aktivitäten der Europäischen Union gehabt. „Es sind keine EU-Funktionäre von dem Flugzeugabsturz in Malta betroffen“, schrieb Mogherini am Montag auf Twitter.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities