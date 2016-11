Streamingdienst nutzen ohne Netz

München - Der Streamingdienst Netflix hat jetzt einen Offline-Modus. Nutzer können ab sofort ausgewählte Filme und Serien in der Netflix-App herunterladen und unterwegs ansehen.

Darunter sind bislang hauptsächlich von Netflix selbst produzierte Titel wie „Orange is the new black“ oder „Narcos“. Der Offline-Modus steht laut Netflix in allen Abo-Tarifen zur Verfügung und funktioniert mit den Apps für Android und iOS. Um die Funktion zu nutzen, muss die Netflix-App über den jeweiligen App Store auf den neuesten Stand gebracht werden.

