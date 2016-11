Ohio-Attentäter laut FBI von Al-Kaida-Prediger inspiriert

Mann hatte elf Menschen verletzt

Beendeten den Angriff des Mannes: Die Polizei erschoss den 18-jährigen Attentäter.

Columbus - Nach der Attacke eines 18-Jährigen auf dem Uni-Campus in Columbus werden erste Hintergründe der Tat bekannt. Anscheinend himmelte der Mann einen Hassprediger an.

Der Attentäter, der auf dem Universitäts-Campus von Ohio am Montag elf Menschen verletzt hat, war nach Angaben des FBI vermutlich von einem Hassprediger des Terrornetzwerkes Al-Kaida inspiriert. „Es scheint, dass er von dem Kleriker Anwar al-Awlaki zumindest inspiriert worden war“, sagte FBI-Ermittlerin Angela Byers am Mittwoch. Der Prediger war 2011 von einer US-Drohne in Pakistan getötet worden.

Am Montag war der 18-Jährige Mann auf dem Uni-Campus von Columbus (Ohio) in eine Gruppe Menschen gefahren und hatte anschließend messerschwingend weitere verletzt. Insgesamt kamen elf Menschen zu Schaden, keiner davon aber lebensgefährlich. Der Angreifer selbst wurde von einem Polizisten erschossen.

dpa