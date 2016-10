Prozessauftakt: Zwillingsvater  soll Babys fallen gelassen haben

Bub starb in der Nacht, Mädchen schwer verletzt

Bielefeld - Sein Sohn starb in der Nacht, das Mädchen wurde schwer verletzt: Ein Zwillingsvater (32) soll seine dreieinhalb Monate alten Kinder fallen gelassen haben. Nun steht er vor Gericht.

Nach dem Tod seines dreieinhalb Monate alten Babys steht seit Donnerstag der Zwillingsvater vor dem Landgericht Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, er habe seine Kinder fallen gelassen, sei auf sie gestürzt und habe sie schwer verletzt wieder in ihr Bett gelegt. Am nächsten Morgen war der Junge an einer Lungenentzündung gestorben.

Wie sein Bruder hatte auch das Zwillingsmädchen schwere Hirn- und Kopfverletzungen erlitten. Weil er weder seine schlafende Frau informiert noch einen Arzt eingeschaltet haben soll, ist der Vater wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der Staatsanwalt sprach von böswilliger Vernachlässigung.

Zum Prozessauftakt schilderte der mehrfach wegen Diebstahl- und Drogendelikten vorbestrafte Vater eine schwierige Kindheit und Jugend, sowie eine Drogenkarriere vom frühen Alkoholmissbrauch bis zum zuletzt regelmäßigen Konsum vom Amphetaminen, Ecstasy und Cannabis. Zu den Vorwürfen wollte er sich im Prozess zunächst nicht äußern.

