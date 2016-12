Drei Frauen vor Restaurant in Finnland erschossen

Mord mitten in der Fußgängerzone

+ © AFP Vor diesem Restaurant wurden die Frauen getötet. © AFP

Imatra - Im finnischen Imatra sind am Samstagabend mitten in der Fußgängerzone drei Frauen erschossen worden. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst.

Vor einem Restaurant im Südosten Finnlands sind drei Frauen erschossen worden. Die Tat geschah am späten Samstagabend in der Stadt Imatra an der Grenze zu Russland, wie örtliche Medien und Rettungsdienste berichteten. Die Polizei teilte mit, sie habe einen 23-jährigen Verdächtigen gefasst. Er sei aber noch nicht befragt worden. Das Motiv der Tat sei bislang unbekannt.

Als die Schüsse kurz vor Mitternacht fielen, war ein Streifenwagen in der Nähe, wie es weiter hieß. Augenzeugen hätten den Verdächtigen identifiziert. Er habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Bei der Tatwaffe handele es sich möglicherweise um ein Gewehr.

Der Tatort befindet sich in einer Fußgängerzone in der Stadtmitte. Ein Reporter des staatlichen Rundfunks YLE berichtete, es seien drei zugedeckte Leichen auf dem Boden zu sehen gewesen. Die Polizei habe die Gegend abgesperrt.

dpa