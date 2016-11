Vermisste Hamburger Polizeischülerin ist tot - offenbar Selbstmord

Obduktion bringt Gewissheit

Eine Obduktion brachte nun Gewissheit: Die vermisste Polizeischülerin ist tot.

Aumühle/Lübeck - Die vermisste Polizeischülerin aus Hamburg ist tot. Nach der Obduktion spricht alles für einen Selbstmord der jungen Frau. Nun sollen letzte Zweifel beseitigt werden.

Eine seit mehreren Tagen vermisste Polizeischülerin aus Hamburg ist tot. Bei der Frauenleiche, die in einem Wald bei Hamburg gefunden wurde, handelt es zweifelsfrei um die Polizistin. Das habe die Obduktion im Lübecker Institut für Rechtsmedizin ergeben, sagte die Pressesprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Mittwoch. Todesursache sei ein Kopfschuss aus der Dienstwaffe der jungen Frau, sagte Hingst weiter.

Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Letzte Gewissheit soll eine Schmauchspurenuntersuchung bringen. „Doch bislang gibt es nichts, das gegen Suizid spricht. Wir haben keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagte Hingst.

Die 22 Jahre alte Polizeischülerin war am Mittwoch vergangener Woche nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Seit Freitag hatten Hundertschaften der Polizei mehrfach den Sachsenwald abgesucht. Am Dienstag war die Leiche gefunden worden.

dpa