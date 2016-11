Lufthansa scheitert vor Gericht mit Antrag gegen Pilotenstreik

Gericht lehnt Antrag des Unternehmens ab

+ © dpa Lufthansa-Maschinen am Boden: Ein neuer großer Streik ist für Dienstag und Mittwoch angekündigt. © dpa

München - Die Lufthansa ist am Montag mit dem Versuch gescheitert, den nächsten Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit gerichtlich zu stoppen.

Das Arbeitsgericht München lehnte am Montag entsprechende Eilanträge des Unternehmens ab, wie das Gericht mitteilte. Die Lufthansa habe dagegen umgehend Rechtsmittel eingelegt.

Bereits in der vergangenen Woche war das Unternehmen mit einem ähnlichen Versuch in Frankfurt am Main gescheitert.

Wegen des erneuten Streiks der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit streicht die Lufthansa am Dienstag und Mittwoch gut 1700 Flüge.

